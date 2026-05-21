México

Mariazel y su hija resultan afectadas por el ébola y cambian sus planes: “Algo triste”

Tras revisar reportes de la OMS, Mariazel reveló que tuvo que aplazar el plan familiar en África, explicando que tenían todo listo pero la salud fue prioridad ante la crisis inédita y la alerta internacional

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La presentadora lamentó tener que posponer el viaje

La crisis sanitaria causada por el brote de ébola en la República Democrática del Congo ha obligado a Mariazel, conductora española residiendo en México, a cancelar el viaje familiar que tenía planeado junto a su hija por África.

La decisión surge ante la escalada de casos y la alerta regional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa un riesgo alto para viajeros y residentes.

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La noticia fue compartida por Mariazel en sus redes sociales, donde expresó su tristeza ante la determinación de posponer el viaje, que tenía como objetivo cumplir el sueño de su hija mayor, Laia.

La conductora detalló que, tras analizar información oficial y consultar medios especializados, su familia decidió no exponer a ninguno de sus integrantes ante la actual emergencia sanitaria en el continente africano.

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Mariazel Olle Casals, presentadora de TUDN, anuncia su embarazo en redes
Mariazel y su familia deciden cancelar su viaje a África por el riesgo sanitario ante la emergencia de ébola reportada por la OMS (Mariazel)

Brote en el Congo amenaza con alcanzar niveles de hace una década

La OMS reportó que el brote activo de ébola en el este del Congo ya provocó más de 130 muertes y 500 casos sospechosos hasta el 19 de mayo. El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que el riesgo de propagación es alto a nivel regional por el desplazamiento forzado de miles de personas debido a conflictos armados en la zona.

La OMS detalló que la emergencia fue declarada “de importancia internacional” después de detectar casos en la provincia de Kivu del Norte y en la ciudad de Goma, así como diagnósticos confirmados en Uganda y la evacuación de un médico estadounidense a Alemania.

El comité de emergencia de la organización reconoció que desarrollar una vacuna contra la cepa Bundibugyo —la predominante en este brote— tomaría varios meses, ya que actualmente las vacunas existentes protegen solo contra la cepa Zaire, más común pero distinta a la actual.

El brote de ébola en República Democrática del Congo causa más de 130 muertes y alerta a la Organización Mundial de la Salud (Reuters)
El brote de ébola en República Democrática del Congo causa más de 130 muertes y alerta a la Organización Mundial de la Salud (Reuters)

Viajes cancelados y consecuencias locales

Mariazel relató que la decisión fue difícil para toda su familia: “Fue algo triste para Laia, para todos, porque ella estaba demasiado ilusionada, pero también entendió que hay situaciones mucho más importantes y delicadas que nuestros planes”. Añadió que, aunque tenían “todo listo, maletas hechas”, optaron por priorizar la salud y planean reorganizar su viaje en el futuro cercano.

La conductora mencionó que esperan que la crisis sanitaria pueda resolverse pronto “por el bienestar de todas las personas y familias que hoy están viviendo esto” en la región del brote.

Condiciones sanitarias y retos de contención

La OMS y organismos internacionales reconocen que los sistemas sanitarios en el Congo han mejorado en respuesta a anteriores brotes, logrando aislar a poblaciones infectadas y acelerar los diagnósticos gracias a la secuenciación genética de la cepa Zaire.

Sin embargo, la cepa Bundibugyo complica los esfuerzos: no existe una vacuna autorizada ni pruebas rápidas para detectarla.

Mariazel Olle, Adrián Rubio y dos niños sonríen a cámara frente a una casa con balcón y una palmera a la izquierda en un día soleado
Mariazel reacciona a emergencia en Congo: “Fue algo triste para Laia, para todos" (Mariazel / Instagram)

Las muestras clínicas deben enviarse a Kinshasa, capital del Congo, ubicada a 2,000 kilómetros de las zonas afectadas, lo que retrasa los resultados. Además, el conflicto armado dificulta el acceso del personal médico a las áreas más remotas; al menos 100 grupos armados operan en Ituri y Kivu, obstaculizando las labores de contención y, en ocasiones, atacando directamente clínicas y trabajadores humanitarios.

Se estima que la tasa de mortalidad del virus puede alcanzar el 50%. El miedo y la desinformación dificultan una cooperación más amplia entre las comunidades locales y las autoridades sanitarias.

Expertos como Machozi Mwanamolo, profesor universitario en Bunia, han expresado su preocupación ante la falta de restricciones a la movilidad interna, lo que favorece la expansión del brote.

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