Perú

Indeci descarta alerta falsa sobre terremoto de magnitud 8.7 y tsunami tras mensajes difundidos en celulares de varias regiones del Perú

El comunicado oficial también insistió en que los sismos no pueden predecirse y exhortó a mantener la calma frente a mensajes virales

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Indeci desmiente falsa alerta del Sismate de terremoto y tsunami. Canal N

La difusión de mensajes falsos sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.7 y un eventual tsunami en el litoral peruano generó preocupación entre miles de ciudadanos durante la noche del miércoles. Las alertas aparecieron en teléfonos móviles de distintas regiones y provocaron reacciones inmediatas entre usuarios que interpretaron el aviso como una comunicación oficial del Estado.

En medio de la confusión, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió un comunicado para desmentir el contenido difundido y aclarar que no existía ninguna amenaza sísmica confirmada. La entidad pidió a la población verificar la información únicamente mediante canales oficiales y evitar la circulación de mensajes sin sustento.

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La alerta falsa apareció bajo el formato del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia, conocido como Sismate, herramienta diseñada para emitir avisos ante riesgos de desastres. El contenido indicaba que un terremoto de gran magnitud afectaría el país y ordenaba evacuar hacia zonas altas ante un supuesto riesgo de tsunami.

Indeci descarta alerta sísmica difundida en celulares

El Indeci desmintió oficialmente la alerta sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.7 y tsunami. Composición: Infobae
El Indeci desmintió oficialmente la alerta sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.7 y tsunami. Composición: Infobae

En su pronunciamiento oficial, el Instituto Nacional de Defensa Civil informó que “la alerta difundida en algunos celulares sobre un supuesto sismo de magnitud 8.7 y peligro inminente de tsunami en el litoral peruano es falsa”.

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La institución recordó además que “los sismos no se pueden predecir” y precisó que el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias no cumple funciones de anticipación frente a terremotos antes de que ocurran.

El organismo exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y seguir únicamente los comunicados oficiales. En el mismo documento, pidió evitar la difusión de contenidos no verificados a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Tras la primera notificación falsa, diversos usuarios reportaron la recepción de un segundo mensaje con contenido político. El texto difundido decía: “Fraude electoral, no se queden ciegos, divide y vencerás”.

Según reportes difundidos por ciudadanos en redes sociales, el mensaje aparecía firmado por un presunto grupo identificado como “DEFACEPERU”. Ninguna entidad oficial confirmó hasta el momento la autenticidad de esa firma ni el origen exacto de la difusión.

Comunicado de Indeci
Comunicado de Indeci

El nombre del grupo mencionado en los mensajes ya figuraba en reportes anteriores vinculados a incidentes informáticos. En 2025, la Policía Nacional del Perú alertó sobre una presunta vulneración a servidores administrados por la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia de la institución.

Ese antecedente volvió a tomar relevancia luego de la difusión masiva de las alertas falsas. Hasta el momento, las autoridades no publicaron información técnica sobre el mecanismo utilizado para el envío de las notificaciones ni confirmaron una intrusión al sistema oficial.

El origen y desarrollo del sistema Sismate

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia fue presentado como una herramienta tecnológica destinada a difundir avisos sobre riesgos de desastres mediante teléfonos celulares. El proyecto quedó a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Instituto Nacional de Defensa Civil.

En julio de 2017, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la preparación del sistema como parte del proyecto “Nos Importa el Perú”, impulsado por la Asociación Global de Todo el Ecosistema Móvil, GSMA.

En ese momento, Carlos Valdez, entonces viceministro del sector, declaró a Andina: “Hay otros países que ya cuentan con sistemas similares y nosotros debemos aspirar a tener sistemas modernos de este tipo”.

Las autoridades señalaron entonces que el sistema entraría en funcionamiento en 2018. Sin embargo, el despliegue de la herramienta enfrentó retrasos durante los años siguientes. El proyecto volvió a mencionarse en distintos escenarios vinculados a emergencias y prevención de desastres naturales.

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