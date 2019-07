El amor por la familia y especialmente por los abuelos, es una de las cosas que día a día con su pareja intenta pasarle a su pequeña: "Le quedó su abuela paterna, Silvia, que me encanta que la vea, también los primos. No tengo a mi mamá pero sé que juegan mucho porque Giovanna me lo cuenta, me habla de la nonitita que nunca la conoció, pero le dije que era mi mamá y que estaba en el cielo. Perdió a su abuelo paterno hace dos años y tiene a mi papá en Carlos Paz, que no lo ve mucho porque no es acá a la vuelta, pero fomento mucho a través de las redes que se conecten".