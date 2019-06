Respecto al país, contó que de niña miraba mucho cine argentino, claro que en ese momento ni sabía de dónde era: "Veía películas en blanco y negro y estaban Libertad Lamarque, Mirtha Legrand… veo las películas que pasan en la Tv Pública y me doy cuenta que eran esas, así que creo que mi alma me hablaba de este destino. Miraba mucho a Andrea del Boca, era mi ídola, veía Papá Corazón, junto con Las Trillizas de Oro que tuvieron mucho éxito en Venezuela, así que creo que algo me atraía este país y cuando las actrices como Grecia Colmenares y Jeannette Rodríguez empezaron a venir acá porque se veían sus novelas, pensaba 'ojalá me pase lo mismo que a ellas, que me llamen'. Finalmente (Raúl) Lecouna me llamó a trabajar en dos telenovelas, Déjate querer y Cara bonita y así empezó mi vida acá, porque además me enamoré, si no me hubiera enamorado de un argentino capaz me hubiera ido. Pero había algo fuerte en mi destino que hacía que esta fuera mi segunda patria".