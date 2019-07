Es de público conocimiento la relación de amistad que mantiene con el presidente Mauricio Macri, a quien le ha comentado su opinión sobre los aumentos. "No necesita que yo se lo diga igual, él lo sabe. El tema es que la última vez que me encontré a (el jefe de Gabinete) Marcos Peña me dijo que no iba a haber más aumentos. Desgraciadamente no cumplió (sonríe). Yo me pregunto: ¿no puede firmar un decreto para que no haya más aumentos? Yo lo firmaría, pero como no entiendo mucho de política…".