Diego Cremonesi es Gustavo Parisi, el fiscal que lleva la línea investigativa del caso por el que condenan a Monzón. Además de la recopilación de información a través de videos de Youtube y diarios y revistas de la época, el actor con amplia trayectoria en el teatro del under se enfrentó al desafío de interpretar a uno de los personajes de los que menos conocimiento se tiene: "Yo no me crié en la época de Monzón, entonces no sabía cómo pararme ante esta historia: no sabía cómo hubiese sido investigarlo a él. Por eso pensé: 'Voy a hacer de cuenta que tengo que juzgar a Diego Maradona, alguien que me ponga en un lugar incómodo, que amé, que me hizo llorar y abrazar con amigos'. Creo que Monzón era Maradona en esa época como ídolo popular y deportivo. Monzón representaba ese aspecto del macho que hoy estamos tratando de deconstruir".