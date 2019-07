"¡Las veces que llamé a Susana Giménez! Me quería ganar el millón!", reveló la Sole, que se transportó en el tiempo junto al televisor. "Yo también. Me he pasado horas discando, llamando a Susana cuando empezaba, en Canal 7. Con las cartas que nunca salían… Años después conduje el programa, ¡y yo era el que tenía que estar ahí llamando a la gente!"