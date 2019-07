—Siempre que se muere un paciente es un dolor grande, un nuevo duelo. Pero al mismo tiempo uno sabe que este tipo de pacientes es de altísimo riesgo. Hay toda una movida de que no hay por qué estar en contra de la gordura, que hay que aceptarla. Y es una pavada. Uno no está en contra de los diabéticos, pero está en contra de la diabetes. Dicen: "Está gordito y no tiene nada". Y sí, ¡tiene! ¿Se va a morir ahora? No, si es joven no. Pero después de los 40 o 50 años tendrá problemas de salud, se empezará a deteriorar su calidad de vida. Vivirá cinco o diez años menos que el resto de la gente. La obesidad está entre las primeras causas de muerte. Hay que aceptar a todo el mundo, tenga lo que tenga. Pero otra cosa distinta es la recomendación: "Si usted tiene sobrepeso, tiene que adelgazar". Si no quiere hacerlo, está en todo tu derecho. Ahora, ¿es culpable de tener sobrepeso? No. Es una epidemia que afecta a cerca de 2500 millones de personas en el mundo. Tiene que ver con el estilo de vida que se lleva ahora: el tipo de comida, el sedentarismo, el dormir menos, la depresión, el estrés.