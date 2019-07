El drama de la obesidad. En 2010, al alcanzar los 250 kilos, había denunciado al equipo de Cormillot por abandono de persona, pero luego la retiró, pidiendo disculpas públicas. "Está a la vista cómo estoy, devastado, ya cansado de la situación -contó en 2013, cuando una recaída lo hizo superar los 300 kilos-. Siento mucha culpa por no haberme mantenido. Soy todo o nada. Me empecé a desesperar y empecé a comer de vuelta y no podía parar, con una depresión muy grande".