5. —¿En qué período de la historia te hubiese gustado vivir y por qué?

—Me hubiera gustado conocer a (Mahatma) Gandhi. Cuando vas a la India tomás verdadera dimensión de lo que fue ese hombre. Albert Einstein dijo que cuando pasen los años y recuerden a Gandhi van a creer que no fue humano. Me parece un personaje increíble, me hubiese encantado verlo, ya no sé si entrevistarlo, pero al menos verlo en acción. Un viejito con un bastón derrotó al imperio británico… Respecto del tiempo en el cual me hubiera gustado vivir, estoy conforme con este momento, porque es caótico y yo tengo que ver con él. Es lo mismo que si me hablaras de la Argentina: yo soy re argentino, tengo todos los defectos de los argentinos y algunas de sus virtudes. Soy producto de la cultura de esta época y me muevo en esa cultura.