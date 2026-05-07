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Bill Gates, cofundador de Microsoft, propone que los robots paguen impuestos en el futuro

El argumento de fondo es que un salto de productividad impulsado por la automatización puede beneficiar a empresas y consumidores

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El cofundador de Microsoft estima que ese cambio podría ser necesario en un plazo de cinco años. REUTERS/Tingshu Wang
El cofundador de Microsoft estima que ese cambio podría ser necesario en un plazo de cinco años. REUTERS/Tingshu Wang

En una entrevista concedida al Australian Financial Review, Bill Gates planteó una idea que resuena cada vez con más fuerza en los debates sobre automatización: si los robots y la inteligencia artificial desplazan trabajadores, los sistemas fiscales deberán adaptarse para gravar el capital tecnológico en lugar del trabajo humano.

El cofundador de Microsoft estima que ese cambio podría ser necesario en un plazo de cinco años.

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Por qué Gates propone trasladar la carga fiscal del trabajo a los robots y la IA

La advertencia de Gates no llegó en abstracto. En la entrevista, el empresario fue preciso sobre los tiempos: “Todavía no hemos llegado al punto en que necesitemos modificar por completo la estructura tributaria, pero podríamos estar en esa situación dentro de cinco años”.

Bill Gates planteó una idea que resuena cada vez con más fuerza en los debates sobre automatización. Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE
Bill Gates planteó una idea que resuena cada vez con más fuerza en los debates sobre automatización. Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE

Su propuesta apunta a una redistribución concreta de la carga impositiva. Gates señaló que una posible vía sería “trasladar la carga impositiva del trabajo, al menos de los trabajadores de ingresos medios y bajos, al capital. Es decir, a la tributación de robots o inteligencia artificial”.

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El argumento de fondo es que un salto de productividad impulsado por la automatización puede beneficiar a empresas y consumidores, pero no necesariamente a quienes pierden su empleo en ese proceso.

Por eso Gates insiste en que la conversación sobre impuestos a robots e IA debe producirse antes de que el cambio sea irreversible.

Empleados humanos y androides sentados frente a computadoras en una oficina luminosa y moderna.
La propuesta de Gates apunta a una redistribución concreta de la carga impositiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su reflexión no se limita a la economía. En la entrevista, el empresario sostuvo que el impacto de la inteligencia artificial no debe analizarse solo desde la óptica de la productividad, sino que la sociedad también deberá debatir qué políticas públicas deben acompañar el proceso de desplazamiento laboral.

Por qué Gates cree que la mayoría de las empresas de IA fracasarán

Junto a su propuesta fiscal, Gates también rebajó el entusiasmo inversor que rodea al sector. Su diagnóstico fue directo: “La mayoría de las empresas de IA fracasarán”, pese a que la tecnología funciona hoy y mejorará de forma notable en los próximos años.

El empresario separó así el potencial real de la inteligencia artificial de las valoraciones que algunas compañías han alcanzado en los mercados financieros. Para Gates, acertar con las empresas adecuadas, como Microsoft, Google o Apple, puede resultar muy rentable, pero advirtió que para un inversor sin perfil técnico será difícil distinguir qué proyectos resistirán.

Junto a su propuesta fiscal, Gates también rebajó el entusiasmo inversor que rodea al sector de la IA. Europa Press
Junto a su propuesta fiscal, Gates también rebajó el entusiasmo inversor que rodea al sector de la IA. Europa Press

El impacto de la inteligencia artificial según Bill Gates

Bill Gates considera que la inteligencia artificial tendrá un mayor impacto en áreas como la salud y el desarrollo social. Desde la presidencia de la Fundación Bill y Melinda Gates, ha gestionado inversiones millonarias en proyectos de salud global y sostiene que la IA permitirá ampliar el alcance de estos recursos, especialmente en regiones con acceso limitado a médicos o tecnología agrícola.

No obstante, Gates advierte que la llegada de la IA no garantiza una distribución justa de los beneficios y que la brecha entre quienes acceden a tecnología y quienes no podrían ampliarse si los gobiernos no actualizan los sistemas fiscales y de protección social.

Plantea que sería necesario trasladar parte de la carga impositiva desde el trabajo hacia el capital o la propia inteligencia artificial, aunque reconoce los desafíos políticos de implementar estos cambios.

Bill Gates considera que la inteligencia artificial tendrá un mayor impacto en áreas como la salud y el desarrollo social. (AP foto/Evan Vucci)
Bill Gates considera que la inteligencia artificial tendrá un mayor impacto en áreas como la salud y el desarrollo social. (AP foto/Evan Vucci)

Filantropía e innovación frente a los desafíos globales

En cuanto al futuro de la cooperación internacional, Gates califica 2025 como un año difícil para la ayuda exterior debido a recortes en el presupuesto de Estados Unidos, aunque destaca que el esfuerzo de organizaciones filantrópicas ha permitido recuperar parte de los fondos.

Durante una visita a Australia, promovió el aumento de la ayuda internacional y defendió la importancia de la investigación científica. Gates subraya que la innovación a gran escala es fundamental para afrontar retos como la salud y el cambio climático.

Aunque ha sido criticado por priorizar la pobreza y la salud sobre la crisis climática, sostiene que solo mediante el desarrollo de tecnologías más eficientes será posible eliminar los sobrecostos de los productos sostenibles y lograr cambios duraderos. Actualmente, la Fundación Gates administra un fondo de 200.000 millones de dólares dirigido a salud, energía y agricultura para acelerar soluciones que beneficien a las poblaciones más vulnerables.

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