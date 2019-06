Ella, que llegó a los premios Grammy con un solo disco bajo el brazo, que vendió más que nadie el día que su álbum desembarcó en las plataformas digitales, se encuentra bajo la lupa de la justicia y no se sabe por cuánto tiempo. ¿Puede ir presa? Vans Owens, asesor legal de la cadena Univisión, explicó: "Belcalis, que es como se llama Cardi B realmente, está enfrentando un problema muy grave porque a ella le había sido ofrecida una negociación, una oferta con el abogado fiscal y el abogado fiscal quería que ella se pronunciara culpable a un cargo no menor y ella dijo 'yo no hice nada'. 'Hubo una pelea en un bar, pero yo no participé', reconoció, y entonces fue cuando rechazó el trato, fueron con el jurado grande y regresaron cargos inflados que se me hacen un poco una injusticia porque como es una negociación, cuando (no debería ser así porque) el gobierno tiene poder absoluto".