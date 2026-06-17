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La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina

El streamer Coscu publicó un comunicado de los seres queridos del youtuber, que desmiente una recaudación formal para cubrir gastos y pide ignorar campañas apócrifas

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Gaspi
La familia de Gaspi desmiente una colecta y Coscu replica el mensaje para frenar el rumor

Entre dolorosos relatos y desgarradores posteos, la familia de Gaspi atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida. En ese marco, en las últimas horas un rumor sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina comenzó a viralizarse en redes. En ese sentido, este martes, Coscu compartió un mensaje de los seres queridos del youtuber aclarando la situación.

“Mensaje de la familia de Gaspi”, comenzó escribiendo Martín Disalvo en la parte superior de su posteo, compartiendo las palabras de la familia del youtuber, y continuó: “Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”.

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En ese sentido, el influencer continuó su publicación: “Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”.

Por último, el posteo expresaba el agradecimiento de la familia hacia todos los seguidores que mostraban su deseo por colaborar con el regreso del cuerpo del joven: “Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”.

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La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina
La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina

Luego de que se diera a conocer la noticia de la muerte del youtuber, su papá, Ricardo Héctor Prim, eligió compartir un mensaje para despedirse de su hijo. El padre de Gaspi, que dirige una librería en Puerto Madryn, utilizó su cuenta de Facebook para compartir el duelo y el recuerdo. Primero, subió dos fotos de Gaspi en diferentes momentos de su vida, una de la infancia y otra en la adultez, ambas acompañadas por una frase sencilla y contundente: “Gaspi, te quiero siempre”.

El domingo, cuando el accidente aún era noticia reciente, Ricardo también publicó una imagen con el mensaje “INFINITA TRISTEZA”, una síntesis del impacto que significó la pérdida de su hijo.

En medio de la conmoción, amigos, colegas y desconocidos se acercaron virtualmente a acompañar a la familia con palabras de apoyo y cariño. Frases como “Todos los abrazos y el amor de este mundo para vos y los tuyos”; “Mucha fuerza en este difícil momento”; “Ricardo, te mando un abrazo”; “Palabras sobran… Un abrazo”, inundaron los posteos de Ricardo, mostrando cómo el dolor se volvió colectivo y compartido.

Un hombre joven con chaqueta de jean y un hombre mayor con camisa a cuadros posan juntos, con el texto "Gaspi Te Quiero Siempre" superpuesto
Ricardo Héctor Prim, padre de Gaspi, publicó una emotiva imagen junto a su hijo con la frase "Gaspi Te Quiero Siempre" en un desgarrador tributo tras su fallecimiento.

La muerte de Gaspi generó un efecto dominó en las redes sociales y en la comunidad digital. Su figura, ampliamente reconocida por su humor y espontaneidad, había logrado construir un lazo genuino con sus seguidores desde sus primeros pasos en YouTube. Sus videos y transmisiones no solo se viralizaban por su creatividad, sino que también funcionaban como punto de encuentro, risa y desahogo para miles de jóvenes que hoy lo despiden y lo extrañan. A lo largo del día, los mensajes de despedida y los homenajes se multiplicaron, reflejando la huella imborrable que Gaspi dejó en el universo digital.

En los primeros momentos tras el accidente, las autoridades brasileñas confirmaron a Infobae la identidad de los fallecidos. Junto a Gaspi, murieron el productor de videoclips Lucas Vignale, el cantante norteamericano Oliver Tree y otras tres personas. El accidente se produjo a las 8:59 de la mañana, hora local, cuando los dos helicópteros impactaron en una zona al oeste de la ciudad. Según los reportes del Cuerpo de Bomberos, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, al ampliar el radio de búsqueda, ubicaron el sexto cuerpo en el segundo helicóptero, que había caído a unos cien metros del sitio del impacto inicial.

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