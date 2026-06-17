Política

Una provincia decretó asueto administrativo tras la victoria de la selección argentina ante Argelia

La medida regirá durante la mañana y alcanza a los colegios públicos luego del triunfo del equipo argentino en su primer partido. “La alegría merece ser celebrada”, indicaron en el comunicado

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El asueto alcanza a colegios públicos y será durante la mañana (Google Maps)
El asueto alcanza a colegios públicos y será durante la mañana (Google Maps)

“La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”. Así comienza la publicación en redes sociales por la cual el Gobierno de La Rioja dio a conocer el asueto que decretó para la administración pública tras la victoria de la selección argentina en el debut ante Argelia.

El partido se disputó el martes por la noche en el Arrowhead Stadium de Kansas City y finalizó a las 23.54 con una victoria de la Scaloneta ante los argelinos. Minutos después, los trabajadores del Gobierno provincial que conduce Ricardo Quintela fueron anoticiados sobre el “asueto para la Administración Pública Provincial”, tal como indicaron en el posteo en X, que tendrá lugar este miércoles.

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La medida se aplicará durante la mañana y alcanzará a las instituciones educativas dependientes del Estado provincial. El asueto busca que los empleados públicos riojanos puedan compartir lo que el gobierno denominó “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país”.

Desde la provincia justificaron la medida con un mensaje directo: “La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada” y remarcaron: “El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia”.

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Al mismo tiempo, indicaron que el asueto de media jornada no implica la suspensión total de la actividad estatal. El Gobierno provincial aclaró que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad.

El texto finalizó haciendo referencia a la victoria conseguida por el equipo que dirige Lionel Scaloni, en manos del capitán Lionel Messi, quien coronó la noche con un triplete.

“Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido”, expresaron.

La provincia informó asueto administrativo tras el partido de la selección (IG @GobDeLaRioja)
La provincia informó asueto administrativo tras el partido de la selección (IG @GobDeLaRioja)

El antecedente más reciente fue el feriado nacional decretado en 2022, cuando la selección argentina obtuvo la Copa del Mundo en Qatar.

El Gobierno nacional, en ese momento a cargo de Alberto Fernández, decretó día libre para que los argentinos pudieran salir a festejar el título mundial obtenido y la medida se formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y abarcó a todo el territorio nacional, pese a que los festejos tuvieron lugar exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires.

Desde el predio de Ezeiza partió una caravana el 20 de diciembre que colapsó el Obelisco, la Plaza de Mayo y la AU 25 de Mayo. Más de 4 millones de personas salieron a la calle para ver pasar el micro de los campeones del mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup Final Qatar 2022 - Fans in Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina - December 18, 2022 General view as Argentina fans celebrate after winning the World Cup by the Obelisco REUTERS/Agustin Marcarian
Soccer Football - FIFA World Cup Final Qatar 2022 - Fans in Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina - December 18, 2022 General view as Argentina fans celebrate after winning the World Cup by the Obelisco REUTERS/Agustin Marcarian

“Declárase feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022 con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la SELECCIÓN MASCULINA ARGENTINA DE FÚTBOL el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la ‘Copa Mundial de la FIFA CATAR 2022′″, sostenía el texto firmado por Alberto Fernández, en aquel entonces presidente.

Además, en un segundo artículo, sostenía: “Instrúyese a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales”.

El plantel albiceleste fue recibido con honores en el campo de entrenamiento por la gran mayoría de sus familiares y empleados de la AFA tras protagonizar la mejor final en la historia de los Mundiales. El equipo de Lionel Messi venció a Francia en los penales luego del 3-3 en el tiempo regular y se coronó campeón del mundo por tercera vez. “Una locura. Se hizo desear; mira lo que es, es hermosa. Es impresionante. La ansiábamos muchísimo. Sabía que Dios me la iba a regalar, que era esta, que la íbamos a lograr. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años. De esta manera es algo impresionante”, decía La Pulga en diálogo con TyC Sports.

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