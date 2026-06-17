Honduras: Partido Libre llama a movilizaciones y plantea un paro nacional en defensa de la ENEE

La dirigencia nacional de Libre convocó a su militancia a organizar asambleas y movilizaciones en todo el país para impulsar un paro nacional en defensa de la ENEE. (Foto: Proceso Digital)

La dirigencia nacional del Partido Libertad y Refundación (Libre) anunció una convocatoria dirigida a su militancia para organizar asambleas y movilizaciones en todo el territorio nacional con el propósito de impulsar un paro nacional en defensa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La decisión fue comunicada por la secretaria de coordinación nacional de Libre, Hortensia Zelaya, luego de una reunión sostenida con coordinadores departamentales de la institución política.

Según lo informado, el partido instruyó a sus estructuras en los 18 departamentos del país a acompañar procesos de organización comunitaria y asambleas que permitan coordinar futuras acciones de movilización social en respaldo a la estatal eléctrica.

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Libre sostiene que la ENEE debe continuar siendo una empresa pública al servicio de los hondureños y rechaza cualquier medida que, a su criterio, pueda abrir la puerta a procesos de privatización.

La postura surge en medio de la discusión nacional sobre las reformas al sistema eléctrico impulsadas por el Gobierno y que actualmente son analizadas en el Congreso Nacional.

Desde el oficialismo se argumenta que las reformas buscan rescatar financieramente a la estatal eléctrica y corregir problemas estructurales que durante años han afectado la sostenibilidad de la empresa.

Libre sostiene que la ENEE debe seguir siendo pública y rechaza cualquier reforma que, a su juicio, pueda conducir a un proceso de privatización. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)

Por su parte, el presidente Nasry Asfura solicitó recientemente el respaldo de los 128 diputados del Congreso Nacional para aprobar las reformas planteadas, asegurando que la ENEE seguirá siendo propiedad del Estado y de los hondureños.

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El mandatario señaló que las pérdidas acumuladas por la empresa limitan la inversión pública en áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, por lo que considera necesaria una transformación administrativa y financiera.

Asimismo, afirmó que organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional respaldan los cambios propuestos para fortalecer el sector energético nacional.

Durante sus declaraciones, Asfura también respondió a quienes se oponen a las reformas y advirtió que su movimiento político cuenta con la capacidad de movilizarse en defensa de las iniciativas que considera necesarias para el país.

Mientras tanto, diversos sectores vinculados a la ENEE han realizado protestas y manifestaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula para expresar su rechazo a las reformas actualmente en discusión.

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El presidente Nasry Asfura pidió el respaldo de los diputados para aprobar las reformas, asegurando que la ENEE seguirá siendo propiedad del Estado. El Gobierno afirma que las reformas buscan rescatar financieramente a la ENEE y fortalecer el sistema eléctrico nacional mediante cambios administrativos y financieros. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El debate sobre el futuro de la estatal eléctrica se ha convertido en uno de los principales temas de discusión política en Honduras, debido a la importancia estratégica que tiene la ENEE para el suministro energético y el desarrollo económico nacional.

Analistas consideran que las próximas semanas serán determinantes para conocer el alcance de las reformas y el impacto que podrían tener sobre la empresa estatal y el sistema eléctrico hondureño.

Por ahora, Libre mantiene su llamado a la organización de asambleas y movilizaciones, mientras el Congreso Nacional continúa analizando las iniciativas relacionadas con el futuro de la ENEE.

La convocatoria de Libre también se produce luego de que el coordinador general del partido, José Manuel “Mel” Zelaya, llamara públicamente a la militancia a mantenerse unida bajo la consigna “La ENEE no se vende”.

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Durante la reunión de coordinación realizada en Tegucigalpa, la dirigencia oficialista ratificó que defenderá el carácter público de la empresa estatal y acordó fortalecer la organización territorial para respaldar las acciones políticas y sociales que se definan en los próximos días.

Mientras tanto, el Gobierno continúa defendiendo el proyecto de reforma al subsector eléctrico y sostiene que la iniciativa no contempla la privatización de la ENEE.

Las autoridades explican que la propuesta busca reorganizar la empresa, fortalecer su administración, reducir las pérdidas técnicas y financieras, mejorar la calidad del servicio y establecer mecanismos que garanticen que la empresa permanezca bajo control del Estado.

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Asimismo, aseguran que el proyecto incorpora salvaguardas para impedir una eventual privatización y que su aprobación permitiría avanzar en una modernización considerada necesaria para la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.