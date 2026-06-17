Sociedad

Investigan el hallazgo de un feto con su placenta en un contenedor de residuos en Misiones

El descubrimiento fue realizado por un vecino en inmediaciones de un centro de salud del barrio Belén en Posadas. Aún se desconoce el tiempo de gestación

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Vista de una calle de tierra acordonada con cinta policial, donde efectivos y forenses trabajan junto a un contenedor verde frente a una casa
Efectivos policiales y forenses investigan el hallazgo de un feto dentro de un contenedor de residuos en la ciudad de Posadas, Misiones, en una escena acordonada (Misiones On Line)

El hallazgo de un feto en un contenedor de residuos conmocionó ayer martes por la tarde al barrio Belén de la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones.

El episodio tuvo lugar en las inmediaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, donde el personal sanitario y las fuerzas policiales debieron intervenir para preservar la escena y comenzar una investigación, bajo la supervisión de la Justicia provincial.

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La secuencia se desencadenó cerca de las 17:00, cuando un hombre se acercó al CAPS, situado sobre calle 188 casi avenida 147, para advertir que había visto lo que parecía ser un bebé sin vida en el interior de un contenedor de residuos, ubicado en las proximidades del establecimiento. La información fue recibida por el personal de guardia, que rápidamente se dirigió al lugar para constatar la veracidad del aviso.

Un médico acudió al contenedor y confirmó la presencia de un feto junto a la placenta, envuelto en una sábana y sin signos vitales. La gravedad de la situación llevó al personal sanitario a preservar el sector y evitar la manipulación del contenedor, ya que estaba previsto que el camión recolector pasara en las siguientes horas. Esta medida permitió resguardar posibles pruebas para la investigación.

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A los pocos minutos, y según informó el portal Misiones On Line, arribaron los efectivos de la Policía de Misiones, quienes se encargaron de acordonar la zona y notificar a la Justicia sobre el hecho. El procedimiento incluyó la intervención del médico policial y de los especialistas de la Dirección Policía Científica, que realizaron pericias en el lugar y recolectaron elementos que podrían resultar relevantes para avanzar en la causa.

De acuerdo con fuentes policiales, se dispuso el relevamiento de elementos de interés en el perímetro y el análisis de la sábana en la que se encontraba envuelto el feto. Además, se preservó la totalidad del contenedor y sus inmediaciones a la espera de nuevas indicaciones del Juzgado interviniente.

Como parte de las medidas dispuestas, los investigadores comenzaron a analizar los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. El objetivo es reconstruir la secuencia de los hechos y obtener información sobre eventuales movimientos sospechosos en las horas previas al hallazgo, así como identificar a las personas que podrían estar involucradas.

Robo en Misiones
La Policía trabajó en el lugar y preservó la escena

Las autoridades policiales señalaron que se llevan adelante otras diligencias ordenadas por la Justicia, entre ellas la toma de testimonios a vecinos y empleados del CAPS, además del seguimiento de rutas de recolección de residuos para descartar que el contenedor haya sido trasladado desde otro sector.

La Dirección Policía Científica realizó un relevamiento detallado en el lugar, con la toma de muestras y la documentación fotográfica correspondiente. Las pericias podrían arrojar información clave sobre el momento y las condiciones en que fue depositado el feto en el contenedor, además de posibles rastros de personas o vehículos.

El material recolectado será sometido a estudios forenses para determinar variables como el tiempo de gestación, las posibles causas de muerte y la data del hecho.

La causa judicial quedó bajo la órbita del juzgado competente, que ordenó una serie de medidas tendientes a esclarecer el episodio y establecer la identidad de quienes hayan tenido participación en los hechos. La investigación se encuentra en etapa inicial y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.

El hallazgo generó consternación en el barrio Belén y en el personal del CAPS, que expresó su preocupación ante la gravedad de la situación. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

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