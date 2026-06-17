A pesar del escándalo Adorni, el Gobierno busca avanzar en Diputados con el Super RIGI y el pago a holdouts

Daniel González y Bertie Benegas Lynch en el plenario de comisiones que debatió el Super RIGI

Mientras el futuro del jefe de Gabinete se define en el Senado, el oficialismo buscará retener a toda costa el control de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados para poder asegurar una victoria antes de que termine el Mundial. Convocó para este miércoles, tras el debut mundialista de Argentina, a dos plenarios de comisiones para dictaminar el pago a los Holdouts y el denominado Super RIGI.

Los libertarios planean convocar a una sesión especial el 24 de junio en la que se tratarán ambas iniciativas. El pago a los fondos buitres ya viene con media sanción, en cambio el Super RIGI todavía deberá pasar por el Senado. También habían adelantado que pretendían incluir en el temario la nueva ley de Lobby pero las duras críticas de las asociaciones civiles, sindicatos y cámara empresarias a la redacción del proyecto, sumados a los cuestionamientos de los bloques aliados, dejaron en claro que aún no existe consenso suficiente alrededor de este tema.

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A las 12, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Justicia, el oficialismo buscará dictaminar el proyecto que avala un plan de pago a dos “fondos buitre” con los que el gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por 40 votos positivos contra 22 negativos, tiene que ser aprobada antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.

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Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

A las 15 será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.

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Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

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También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

Los aliados habituales del oficialismo, como el PRO, la UCR y los gobernadores del norte, se mostraron favorables a la iniciativa pero plantearon, entre otros puntos, la posibilidad de incluir un mínimo de 20% de contratación de proveedores locales -tal como figura en el RIGI original- para fomentar el desarrollo local y reclamaron una definición más acotada de “industrias del futuro”, algo que el oficialismo se habría comprometido a aclarar durante las sesiones informativas.

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Ante la consulta de Infobae, los libertarios se mostraron confiados de contar con las firmas para dictaminar ambos proyectos y convocar a sesión el 24 de junio.