Política

Kicillof no descarta participar del banderazo por Cristina Kirchner en medio de la tensión con La Cámpora

El gobernador definía si enviar una comitiva del MDF a Parque Lezama o ir él mismo. El PJ bonaerense que preside estará presente. Las declaraciones de la legisladora porteña, Berenice Iañez, cuestionando el rol de CFK complejizó la decisión

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Axel Kicillof en la Marcha Federal Universitaria
Kicillof no descarta participar del banderazo por Cristina Kirchner

En otro capítulo de la interna del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá algún tipo de participación en el banderazo que el kirchnerismo motorizará este sábado en Parque Lezama con motivo del año de detención de la ex presidenta Cristina Kirchner. Desde el entorno del gobernador confiaron a Infobae que participarán del evento. Sin embargo, aún no está definido cómo será esa presencia: si con una comitiva del Movimiento Derecho al Futuro a modo de representación o directamente con Kicillof en la actividad. En las últimas horas se dieron algunos episodios que volvieron a tensionar y resquebrajar el vínculo entre el mandatario y su entorno con el dispositivo cristinista. Los dichos de la legisladora porteña del MDF, Berenice Iañez, volvieron a exponer las diferencias entre un sector y el otro.

Pese a ello, cerca del gobernador admiten que lo planteado por Iañez durante un acto con Abuelas Plaza de Mayo no influirá en lo planeado. La dirigente de la Ciudad manifestó días atrás: “Nosotros somos el país que cuando no hay un faro, nosotros lo encontramos. Un pueblo que nos dio a San Martín, a Rosas, a Perón, a Hebe, a Néstor, a Cristina, por más que ahora esté bastante equivocada y jode bastante las pelotas, y que nos dio un Axel Kicillof. Somos el mejor pueblo del mundo”. Este martes, el cristinismo salió con fuerza a cuestionar a Iañez. El argumento fue que la legisladora dice “lo que no se anima a decir Kicillof o Larroque”. Sucede que Iañez, que también formaba parte de La Cámpora, responde políticamente al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

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Otra fuente de diálogo directo con Kicillof también aseguró a este medio que habrá presencia no solo kicillofista en Parque Lezama, sino también del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El PJ bonaerense, que preside Kicillof, hará su aporte a la jornada motorizada por el kirchnerismo. La posibilidad de que Kicillof asista está en evaluación por estas horas.

Axel Kicillof asumió al PJ bonaerense
Kicillof junto a Magario en su rol de presidente y vice del PJ bonaerense

El último 10 de junio, el PJ bonaerense también difundió un comunicado en el que defendió a Cristina Kirchner y planteó: “A un año de su proscripción política, ratificamos su inocencia y reclamamos su inmediata libertad”.

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Por lo pronto, la semana pasada, cuando se cumplió un año del fallo condenatorio contra la ex presidenta, el gobernador posteó en su cuenta de X un posicionamiento al respecto. Describió el fallo como “una infamia a la vista de todos” y que “a un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida". “Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, agregó.

Lo que devela la situación es que la ex mandataria retiene caudal político y sigue en el centro de la discusión interna del peronismo. Desde ese lugar es que el kirchnerismo empuja el operativo para forjar las condiciones para su libertad y además posicionarla como candidata. “De San José a la Rosada” fue la inscripción que tenía la bandera que se desplegó este sábado en la esquina de San José y Humberto Primo, intersección de las calles donde se encuentra el departamento donde la expresidenta transita su prisión domiciliaria. Fue en el acto “Quilmes con Cristina”, que organizó la intendenta en uso de licencia y diputada provincial por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza.

Mayra Mendoza, Máximo Kirchner acto en Quilmes
Máximo Kirchner y Mayra Mendoza

Este miércoles iba a suceder otra demostración de respaldo en San José 1111. Será “La Matanza con Cristina”. No estaba a cargo ni del intendente, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora, Verónica Magario, detrás de la organización, sino el diputado provincial y jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara baja bonaerense, Facundo Tignanelli. Sin embargo, la actividad quedó suspendida porque el juez Rodrigo Giménez Uriburu, responsable del Tribunal Oral Federal 2 en el control de la ejecución de la pena contra la expresidenta, afirmó que Fernández de Kirchner tuvo una participación directa en el acto del domingo último. Según su declaración, la dirigente política colaboró personalmente durante el desarrollo de la actividad cuestionada.

En este contexto, las afirmaciones del juez establecen que la colaboración no solo fue material, sino también logística, ya que la utilización del espacio privado y la acción directa de la implicada fueron aspectos considerados relevantes en la investigación y que alteraron el normal funcionamiento del vecindario.

El cristinismo quiere a CFK candidata. Lo planteó Máximo Kirchner días atrás. Dijo que “hay un montón de argentinos que quieren votarla, no quieren votar otra cosa. No quieren votar candidatos por default”. También agregó: “Vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda competir, porque de lo contrario terminamos aceptando cualquier cosa. Aceptamos que Cristina esté proscripta; la dejamos ahí; no puede participar, está proscrita”. También quiere que Kicillof comparezca en San José 1111. Le reprochan que viajó a Córdoba, a Corrientes, a España, pero que aún no ha mostrado un gesto claro de apoyo a la expresidenta al cumplirse un año de su detención, cuando son 50 minutos de viaje los que separan la Casa de Gobierno bonaerense del domicilio donde la líder justicialista transita su prisión domiciliaria. El sábado 20 de junio, cuando además se conmemore el Día de la Bandera, podrían empezar a acercarse las partes del rompecabezas. O no.

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