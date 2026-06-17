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El insólito blooper de Marley al revelar el romance de Ian Lucas en vivo: “Era secreto”

En plena cobertura del Mundial 2026, el conductor contó sin querer que su compañero está acompañado por su pareja y, cuando quiso corregirse, ya había dejado uno de los momentos más divertidos de la jornada

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Fue en plena transmisión en vivo, sin red de contención y con el micrófono abierto. Marley lanzó una frase que no debía decirse al aire y expuso sin querer la vida sentimental de Ian Lucas: su compañero de cobertura del Mundial 2026 en Kansas está acompañado por su novia, quien viajó especialmente desde otro punto del país para estar con él. El conductor lo dijo, se dio cuenta, intentó frenarlo y ya era tarde. El blooper se viralizó en minutos.

Todo ocurrió durante una salida en vivo que Marley realizó junto al equipo de Show del Verano, el ciclo de streaming que conduce junto a Florencia Peña. Mientras la charla giraba en torno a la experiencia mundialista que están viviendo desde Estados Unidos, el conductor hizo una observación sobre la ausencia de Ian Lucas en algunos momentos de la cobertura. Y ahí vino la frase que lo cambió todo.

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“Ian, pobre, se está recuperando. Está con la novia”, dijo con total naturalidad, como quien comenta algo de lo más obvio. Las risas del equipo fueron inmediatas. Pero Marley, apenas terminó la oración, procesó lo que acababa de hacer: “No sé si había que decirlo. Era secreto”.

Marley admitió al aire que la información sobre la novia de Ian Lucas era un secreto
Marley admitió al aire que la información sobre la novia de Ian Lucas era un secreto

El intento de corrección no sirvió de mucho. La conversación siguió, el tema creció y el conductor terminó sumando más detalles en lugar de bajarle el volumen al asunto. Contó que la joven había viajado desde otro lugar para estar con Ian durante la estadía en Kansas y no escatimó en elogios al referirse a ella. “La novia se vino de otro lado a Kansas. Me mostró las fotos y es hermosísima. Una bomba. Todo esto no lo dijimos al aire, olvidate”, lanzó entre risas, consciente de que el daño ya estaba hecho.

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La secuencia recorrió redes en cuestión de horas. Los seguidores de Ian Lucas, que hasta ese momento no tenían demasiadas confirmaciones sobre su situación sentimental, empezaron a buscar información sobre la joven mencionada por Marley.

El nombre que circuló fue el de Renata Mónaco, una influencer de lifestyle que comparte en sus redes contenidos vinculados a viajes, moda y momentos cotidianos. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, ella y Lucas se habrían conocido a través de amigos en común y la relación habría comenzado hace algunos meses. Ninguno de los dos habló públicamente del romance, aunque ambos fueron vistos juntos en más de una ocasión. Semanas atrás, incluso, fueron fotografiados besándose en la vía pública, imágenes que terminaron de confirmar lo que muchos ya sospechaban.

Mujer joven de cabello rubio y ojos claros, vestida con una camiseta blanca de manga larga y un pañuelo blanco con estampado floral negro atado al cuello
El nombre de Renata Mónaco circuló como el de la influencer vinculada a Ian Lucas tras la revelación en Kansas

La decisión de Renata de viajar a Kansas para acompañar a Ian durante la cobertura mundialista fue, hasta el momento del blooper de Marley, un dato que la pareja había mantenido fuera del radar público. El conductor lo reveló sin mala intención, con la misma espontaneidad con la que suele manejarse al aire, y el resultado fue uno de los momentos más comentados de la jornada en el streaming argentino.

Ian Lucas es uno de los influencers más seguidos del país y forma parte del equipo de cobertura que Luzu desplegó en Estados Unidos para el Mundial. Su presencia en Kansas responde a ese trabajo junto a Marley, con quien comparte pantalla en Telefe. La dinámica entre ambos generó varios momentos virales durante la cobertura, pero ninguno tan comentado como este.

Marley, por su parte, no es la primera vez que protagoniza un blooper de este tipo al aire. Su estilo descontracturado y la velocidad con la que habla en las transmisiones en vivo lo llevaron más de una vez a decir algo antes de filtrar si debía decirlo. Esta vez, la víctima fue Ian. “Era secreto”, admitió, con la misma cara de quien sabe que no hay vuelta atrás.

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