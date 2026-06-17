El Salvador

El Salvador avanza para proteger marcas, patentes y diseños con una sola solicitud internacional

La comisión legislativa aprobó tres dictámenes para adherirse a tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un paso que reduciría trámites y costos para creadores, inventores y empresas salvadoreñas.

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Los dictámenes favorables responden a iniciativas del Órgano Ejecutivo presentadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores./ (Asamblea Legislativa)
Los dictámenes favorables responden a iniciativas del Órgano Ejecutivo presentadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores./ (Asamblea Legislativa)

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes tres dictámenes favorables sobre instrumentos internacionales relacionados con la protección de marcas, patentes y diseños industriales. La decisión, adoptada por unanimidad entre los diputados miembros de la comisión, responde a iniciativas impulsadas por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según lo expuesto durante la sesión, los dictámenes corresponden a la ratificación del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, la aprobación del Tratado sobre el Derecho de Patentes y la ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Los tres instrumentos están administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y buscan simplificar, armonizar y modernizar los procedimientos relacionados con la protección de la propiedad intelectual en El Salvador.

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En el caso del Acta de Ginebra, adoptada en Suiza en 1999, la comisión avaló su incorporación al marco normativo nacional. De acuerdo con el dictamen leído por el diputado Walter Amílcar Alemán Hernández, del partido oficialista, este instrumento “permite a los titulares de dibujos y modelos industriales gestionar la protección de sus creaciones en múltiples países mediante una solicitud única”, optimizando la eficiencia administrativa y reduciendo costos para los usuarios salvadoreños.

El pleno legislativo conocerá los dictámenes favorables emitidos por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior el próximo jueves./ (Cortesía: Asamblea Legislativa)
El pleno legislativo conocerá los dictámenes favorables emitidos por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior el próximo jueves./ (Cortesía: Asamblea Legislativa)

Sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes, la comisión destacó que la medida “fortalece y armoniza el marco jurídico aplicable a los procedimientos de solicitud, tramitación y mantenimiento de patentes”, facilitando el acceso de inventores y empresas a un sistema internacional de protección. El documento señala que El Salvador se convertiría en el primer país de la región centroamericana en adherirse a este tratado.

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Por último, la comisión respaldó la ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, cuyo objetivo principal es simplificar y unificar los procedimientos administrativos relacionados con el registro, renovación y gestión de marcas comerciales. De acuerdo con los testimonios recogidos en la sesión, la adhesión a este instrumento “favorecerá la modernización institucional y la seguridad jurídica para los titulares de marcas salvadoreños”.

Durante el debate, los diputados consultaron a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Centro Nacional de Registros (CNR) sobre los beneficios y alcances de cada instrumento. El jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados, Lisandro Alberto Landaverde, explicó que "la adhesión a estos tratados reduce trámites y costos, y facilita el acceso de personas naturales y jurídicas salvadoreñas a sistemas internacionales de protección“. Añadió que estos mecanismos permiten que una solicitud presentada ante la OMPI sea válida en todos los países miembros, sin necesidad de duplicar procesos.

El director de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, explicó el Acta de Ginebra durante la reunión de la Comisión./ (Asamblea Legislativa)
El director de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, explicó el Acta de Ginebra durante la reunión de la Comisión./ (Asamblea Legislativa)

Por su parte, el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, quien también asistió a la Comisión, explicó el “Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales”, y destacó los beneficios de esta, entre ellos señaló la eficiencia operativa, seguridad jurídica internacional, flexibilidad comercial y secreto industrial.

La presidenta de la comisión, Ana Magdalena Figueroa Figueroa, también del partido oficialista, afirmó que la aprobación de estos dictámenes posiciona a El Salvador en un nivel de vanguardia regional en materia de propiedad intelectual, beneficiando a creadores, inventores y empresas interesadas en proteger sus activos a nivel internacional.

Los dictámenes aprobados serán remitidos al pleno de la Asamblea Legislativa para su discusión y votación final, cumpliendo los procedimientos previstos en la legislación salvadoreña. La sesión plenaria de esta semana está programada para el 18 de junio.

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