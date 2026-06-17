El Salvador

Arrestan a salvadoreño acusado de violar a una adolescente cuando caminaba a su casa en EE. UU.

La Fiscalía del condado de Suffolk sostuvo que el ataque ocurrió el 6 de junio, cuando la joven volvía a su casa, y sostiene que el hombre la forzó a un callejón tras acosarla

Guardar
Google icon
Primer plano de las manos esposadas de una persona de piel latina vistiendo un uniforme naranja. Las muñecas están unidas por grilletes metálicos.
Un ciudadano salvadoreño de 59 años fue acusado en Suffolk, Nueva York, por la violación de una menor de 16 años en un caso ocurrido el 6 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ciudadano salvadoreño fue acusado de violar a una menor de 16 años en el condado de Suffolk, Nueva York, según informó la Fiscalía del Condado de Suffolk en un comunicado emitido este martes. El señalado, identificado como Antonio Meléndez R., de 59 años, fue imputado formalmente por diversos delitos, incluyendo violación en primer grado, después de que presuntamente agredió sexualmente a una menor en un callejón mientras ella regresaba a su domicilio.

El fiscal de distrito del Condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, comunicó que los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2026, cuando Antonio abordó a la joven mientras transitaba por la avenida New York, en la localidad de Huntington. De acuerdo con la investigación oficial, el acusado solicitó reiteradamente el número de teléfono de la menor, quien respondió de manera negativa. Posteriormente, el hombre la forzó a ingresar a un callejón, donde consumó el ataque sexual.

PUBLICIDAD

La víctima, de 16 años, logró escapar parcialmente desnuda y llegó a saltar una valla alta antes de pedir ayuda al 911. Según la Fiscalía, mientras la joven se encontraba en comunicación con la policía, Antonio habría seguido buscando a la víctima en las inmediaciones. Al llegar las autoridades, el sospechoso fue localizado y arrestado en el lugar.

El fiscal de distrito Raymond A. Tierney calificó el caso como “profundamente inquietante” y sostuvo: “Una joven de 16 años debería poder caminar con seguridad sin ser acosada, perseguida y brutalmente agredida. Mi oficina continuará procesando enérgicamente a los acusados que representen una grave amenaza para la seguridad de nuestra comunidad, especialmente para nuestros niños”, según cita la Fiscalía del Condado de Suffolk.

PUBLICIDAD

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
La investigación oficial sostuvo que el ataque ocurrió en Huntington, sobre la avenida New York, cuando la adolescente regresaba a su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procesan a salvadoreño en Nueva York por delitos sexuales

La acusación formal se presentó el 16 de junio de 2026 ante la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis, quien procesó al salvadoreño por dos cargos de violación en primer grado (delitos violentos graves de clase B), un cargo de abuso sexual en primer grado (delito violento grave de clase D), dos cargos de violación en tercer grado (delitos graves de clase E) y un cargo de poner en peligro el bienestar de un menor (delito menor de clase A).

Durante la comparecencia judicial, la jueza Wilutis determinó que el acusado debía permanecer detenido bajo una fianza de USD 500,000 en efectivo, USD 1,000.000 en fianza o USD 5,000.000 en fianza parcialmente garantizada. El imputado está representado por el abogado Scott Lockwood.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
La investigación oficial sostuvo que el ataque ocurrió en Huntington, sobre la avenida New York, cuando la adolescente regresaba a su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de ser hallado culpable del cargo más grave, Antonio enfrenta una pena máxima de hasta 25 años de prisión, detalló la Fiscalía del Condado de Suffolk. La próxima audiencia judicial fue fijada para el 21 de julio de 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), emitió una orden de detención para tomar bajo custodia al centroamericano una vez concluido el proceso judicial.

La causa está a cargo de la fiscal adjunta Ashley Moruzzi, de la Oficina de Abuso Infantil y Violencia Doméstica, en tanto que la investigación fue realizada por el detective Jeremy Corcino del Segundo Distrito del Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

Temas Relacionados

Nueva YorkLong IslandViolaciónEl SalvadorICE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Intoxicación por hongos deja 13 personas hospitalizadas, una menor en estado delicado

Al menos 13 personas fueron hospitalizadas tras consumir hongos silvestres conocidos como “choros” en varias comunidades de Intibucá y La Esperanza. Entre los afectados se encuentra una niña de 11 años que permanece en estado delicado bajo observación médica.

Honduras: Intoxicación por hongos deja 13 personas hospitalizadas, una menor en estado delicado

Honduras: Autoridades alertan por lluvias con actividad eléctrica y piden evitar uso de celulares al aire libre

Copeco alertó sobre lluvias y actividad eléctrica en varios departamentos del país e instó a la población a evitar el uso de celulares al aire libre y no cruzar ríos o quebradas crecidas.

Honduras: Autoridades alertan por lluvias con actividad eléctrica y piden evitar uso de celulares al aire libre

Colapsa el acceso principal a la Isla de Flores y afecta el turismo en Petén

La Municipalidad de Flores restringió el acceso vehicular a la isla por daños en el puente, permite únicamente vehículos de emergencia y habilitó el traslado en lanchas para garantizar la conectividad

Colapsa el acceso principal a la Isla de Flores y afecta el turismo en Petén

El Salvador: Vehículo se incendia en plena carretera Panamericana, San Miguel

Los Bomberos de El Salvador atendieron la emergencia en el kilómetro 151, en el cantón Miraflores, y confirmaron que el percance dejó solo pérdidas materiales sin personas lesionadas

El Salvador: Vehículo se incendia en plena carretera Panamericana, San Miguel

El secretario general de la SIECA llama a consolidar a Centroamérica como un bloque económico global

Alden Rivera Montes pidió superar la visión fragmentada del istmo y reforzar la identidad regional, con 55 millones de habitantes y un PIB conjunto

El secretario general de la SIECA llama a consolidar a Centroamérica como un bloque económico global

TECNO

Trabajar 92 horas y brindar con agua: el extremo concepto de diversión en la generación Z ‘tech’ de Silicon Valley

Trabajar 92 horas y brindar con agua: el extremo concepto de diversión en la generación Z ‘tech’ de Silicon Valley

Mundial 2026: cómo reconocer aplicaciones no oficiales para ver los partidos

El router también se actualiza: sigue este proceso para evitar errores en tu Wi-Fi

Wallpaper Engine de Steam es usada por hackers para instalar malware a jugadores

Cómo la IA podría evitar la extinción de plantas vitales para la Tierra

ENTRETENIMIENTO

Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”

Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”

Guillermo del Toro se pronuncia en contra de la IA: “El pacto entre hombre e imagen es sagrado”

Tom Holland ya tendría un actor favorito para sustituirlo como Spider-Man: “Sería fantástico”

Tom Holland revela a su favorito para ser el próximo Spider-Man: “Es muy talentoso”

Jennifer Lopez lanza una sutil crítica a Marc Anthony tras decir que crió a sus hijos con “muy poca ayuda”

MUNDO

Putin recibe a mandatarios del Sudeste Asiático en Kazán en medio de las presiones occidentales para negociar la paz en Ucrania

Putin recibe a mandatarios del Sudeste Asiático en Kazán en medio de las presiones occidentales para negociar la paz en Ucrania

El Senado rechazó una resolución para impedir que Trump ordene más ataques contra Irán

Suiza confirmó que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se firmará el viernes en Bürgenstock

El acuerdo con Estados Unidos dejó en evidencia la interna en el régimen iraní: “No debemos dejar pasar esta oportunidad”

Brasil y Japón anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y Tokio