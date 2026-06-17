Arrestan a salvadoreño acusado de violar a una adolescente cuando caminaba a su casa en EE. UU.

Un ciudadano salvadoreño de 59 años fue acusado en Suffolk, Nueva York, por la violación de una menor de 16 años en un caso ocurrido el 6 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ciudadano salvadoreño fue acusado de violar a una menor de 16 años en el condado de Suffolk, Nueva York, según informó la Fiscalía del Condado de Suffolk en un comunicado emitido este martes. El señalado, identificado como Antonio Meléndez R., de 59 años, fue imputado formalmente por diversos delitos, incluyendo violación en primer grado, después de que presuntamente agredió sexualmente a una menor en un callejón mientras ella regresaba a su domicilio.

El fiscal de distrito del Condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, comunicó que los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2026, cuando Antonio abordó a la joven mientras transitaba por la avenida New York, en la localidad de Huntington. De acuerdo con la investigación oficial, el acusado solicitó reiteradamente el número de teléfono de la menor, quien respondió de manera negativa. Posteriormente, el hombre la forzó a ingresar a un callejón, donde consumó el ataque sexual.

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La víctima, de 16 años, logró escapar parcialmente desnuda y llegó a saltar una valla alta antes de pedir ayuda al 911. Según la Fiscalía, mientras la joven se encontraba en comunicación con la policía, Antonio habría seguido buscando a la víctima en las inmediaciones. Al llegar las autoridades, el sospechoso fue localizado y arrestado en el lugar.

El fiscal de distrito Raymond A. Tierney calificó el caso como “profundamente inquietante” y sostuvo: “Una joven de 16 años debería poder caminar con seguridad sin ser acosada, perseguida y brutalmente agredida. Mi oficina continuará procesando enérgicamente a los acusados que representen una grave amenaza para la seguridad de nuestra comunidad, especialmente para nuestros niños”, según cita la Fiscalía del Condado de Suffolk.

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La investigación oficial sostuvo que el ataque ocurrió en Huntington, sobre la avenida New York, cuando la adolescente regresaba a su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procesan a salvadoreño en Nueva York por delitos sexuales

La acusación formal se presentó el 16 de junio de 2026 ante la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis, quien procesó al salvadoreño por dos cargos de violación en primer grado (delitos violentos graves de clase B), un cargo de abuso sexual en primer grado (delito violento grave de clase D), dos cargos de violación en tercer grado (delitos graves de clase E) y un cargo de poner en peligro el bienestar de un menor (delito menor de clase A).

Durante la comparecencia judicial, la jueza Wilutis determinó que el acusado debía permanecer detenido bajo una fianza de USD 500,000 en efectivo, USD 1,000.000 en fianza o USD 5,000.000 en fianza parcialmente garantizada. El imputado está representado por el abogado Scott Lockwood.

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La investigación oficial sostuvo que el ataque ocurrió en Huntington, sobre la avenida New York, cuando la adolescente regresaba a su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de ser hallado culpable del cargo más grave, Antonio enfrenta una pena máxima de hasta 25 años de prisión, detalló la Fiscalía del Condado de Suffolk. La próxima audiencia judicial fue fijada para el 21 de julio de 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), emitió una orden de detención para tomar bajo custodia al centroamericano una vez concluido el proceso judicial.

La causa está a cargo de la fiscal adjunta Ashley Moruzzi, de la Oficina de Abuso Infantil y Violencia Doméstica, en tanto que la investigación fue realizada por el detective Jeremy Corcino del Segundo Distrito del Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

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