Así vivieron los famosos el triunfo de Argentina frente a Argelia en el Mundial

El actor de Rocky mostró cómo vivió junto a su familia el partido de la Selección (Video: Instagram)

Lionel Messi convirtió un triplete en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, y el festejo no quedó solo en las canchas del Arrowhead Stadium de Kansas City: desde sus casas, con las camisetas celeste y blancas puestas, la picada lista y las redes sociales encendidas, los famosos argentinos vivieron el partido con una intensidad que no tardaron en compartir con sus seguidores.

Wanda Nara fue una de las primeras en aparecer en Instagram. La empresaria y conductora posó junto a uno de sus hijos con la camiseta de la Selección antes de comienzo del partido, en una imagen que condensó el clima que se vivía en miles de hogares del país. Sin palabras de por medio, la foto bastó para transmitir el estado de ánimo previo al debut mundialista.

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Wanda Nara publicó en Instagram una foto con su hijo y la camiseta de la Selección antes del partido de Argentina

Nico Vázquez siguió el partido con la camiseta puesta y la emoción a flor de piel. Durante uno de los goles del astro rosarino, el actor publicó una historia en la que, con la voz quebrada, le dedicó unas palabras al capitán: “De qué planeta viniste amigo, @leomessi. ¡Te amo!”, además de celebrarlo con su familia y su pareja, Dai Fernández.

Griselda Siciliani mostró su cábala para ver a Argentina en el Mundial con una picada, la camiseta de la Selección y una foto de Messi

Griselda Siciliani armó una picada con fiambres, quesos, aceitunas y medialunas, acompañada de dos copas de vino tinto, la camiseta de la Selección sobre el piso y una foto de Messi como decoración. “Hermanos”, escribió en su historia, con la bandera argentina de fondo.

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Graciela Alfano publicó diferentes imágenes retocadas con IA para celebrar la victoria de Argentina

Graciela Alfano también se sumó al fervor mundialista con una producción propia. La actriz y modelo posó con la camiseta de la Selección atada a la cintura, la bandera argentina de fondo y una energía que sus seguidores reconocieron de inmediato. “¡VAMOS ARGENTINA! ¡SIEMPRE CON VOS!”, escribió al pie de la imagen, fiel a su estilo.

Ángel de Brito publicó una foto del equipo de LAM con camisetas de la Selección y sumó al programa al fervor por Argentina

LAM también se sumó al espíritu mundialista. Ángel de Brito publicó una foto grupal del equipo del ciclo de América TV con camisetas de la Selección que lucieron durante el programa del lunes. “VAMOS ARGENTINA #LAM”, escribió el conductor, en una publicación que superó los 2.600 likes.

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Benjamín Vicuña acompañó la foto del partido con una frase sobre la rutina escolar de sus hijos

Benjamín Vicuña siguió el partido en familia. El actor chileno se fotografió junto a sus hijos en el sillón, con uno de los chicos con la camiseta de la Selección puesta, y sumó una aclaración que arrancó más de una sonrisa: “Mañana van al colegio igual”.

Yanina Latorre celebró en redes sociales el primer gol de Messi a los 17 minutos del partido entre Argentina y Argelia

Yanina Latorre no necesitó imágenes para expresar lo que sentía. Cuando Messi convirtió el primer gol a los 17 minutos, la conductora publicó una historia de texto en fondo negro con letras blancas: “Gool de Messiii. Te amooo. Vamooos Argentina”. Pura emoción, sin filtros.

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La influencer posó junto a sus tres hijos, Toribio, Belisario y Timoteo

Juana Repetto reunió a sus tres hijos frente a la bandera argentina para la foto mundialista. Con sombreros celestes y blancos, las camisetas de la Selección y las caras pintadas, la actriz y sus pequeños posaron en lo que fue una de las postales más festejadas de la noche. Su mensaje, en cambio, fue más críptico: “Pasaron cosas, mañana les cuento. Pero siempre AGUANTE ARGENTINA”. La frase generó intriga entre sus seguidores, que llenaron los comentarios de preguntas.

En el debut de La Scaloneta en el Mundial 2026 frente a Argelia, las Griegas mostraron cómo vieron el partido (Video: Instagram)

Victoria Xipolitakis alentó a la Selección argentina junto a su hijo y expresó su pasión por el Mundial en una publicación

Victoria Xipolitakis se pintó la cara con los colores de la bandera argentina, se colocó una vincha celeste y blanca y se fotografió junto a su hijo, también con los colores patrios en el rostro. “¡En cada Mundial, la misma pasión! En familia, alentando a la Selección. ¡Argentina te amo! ¡YA ESTAMOS LISTOS para volver a soñar juntos!”, escribió en su cuenta, en una publicación que reunió casi 7.000 likes. Además, publicó un video junto a su hermana Stefy Xipolitakis en el que ambas se vistieron de pelotas para hinchar por el conjunto albiceleste.

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El Polaco y Barby Silenzi celebraron el triunfo nacional en un gran grupo

El Polaco y Barby Silenzi organizaron una reunión grupal para ver el partido. La historia de Silenzi mostró a una numerosa banda de amigos y familiares, todos con camisetas de la Selección, reunidos frente al televisor. “La banda”, escribió con corazones celestes y blancos, en una imagen que reflejó el espíritu colectivo de la noche.

Emilia Mernes vivió el triunfo de Argentina ante Argelia con la camiseta de la Selección

Emilia Mernes vivió el partido desde el estadio. La cantante publicó una selfie con la camiseta de la Selección, con una estrella pintada en la mejilla y corazones celestes y blancos.

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Zeta Bosio, histórico bajista de Soda Stereo, alentó a la selección con una foto desde el escenario

Aníbal Pachano mostró un look mundialista con los colores de la bandera argentina para apoyar a la Selección

Aníbal Pachano llevó el look mundialista a otro nivel. El coreógrafo y actor se fotografió con un traje de gala en los colores de la bandera argentina (sombrero de copa blanco con sol, capa celeste y blanca y flores patrias) y escribió: “Hoy todos con nuestra selección. Mis looks siempre a tono con la ocasión. ¿Qué les parece? ¡Vamos Argentina!”.

Gabriela Sari compartió una postal mundialista de su hija Donna con la camiseta de la Selección Argentina

Gabriela Sari eligió a su hija Donna como protagonista de la postal mundialista. La modelo publicó una foto de la pequeña con la camiseta de la Selección y unos llamativos ojos celestes que combinaron a la perfección con los colores albicelestes. “El rey ya llegó”, escribió al pie, refiriéndose a Lionel Messi.

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Floppy Tesouro posó con su hija con las camisetas de Argentina en una foto tomada desde el living de su casa

Floppy Tesouro posó junto a su hija, ambas con las camisetas de Argentina, en una foto íntima desde el living de su casa. Sin texto de por medio, solo los emojis de la bandera argentina bastaron para que sus seguidores entendieran el mensaje: la noche era para la Selección.

Malena Sánchez reaccionó con emoción al gol con el que Messi igualó a Miroslav Klose como máximo artillero de la historia de los Mundiales

Malena Sánchez publicó un video en el que apareció con las manos tapando la boca, los ojos húmedos y la emoción desbordada. “Lo grité, soy una enferma”, escribió al pie, en una reacción que resumió lo que sintió gran parte del país cuando Messi, a ocho días de cumplir 39 años, convirtió su decimosexto gol en Copas del Mundo para igualar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero de la historia del torneo.

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Guillermina Valdés disfrutó del encuentro de la selección nacional junto a su mascota

Lizardo Ponce cuestionó haber ofrecido su casa como sede para ver el partido de la Selección

Lizardo Ponce optó por el humor. El influencer compartió una historia con el texto: “¿En qué momento tomé la decisión de poner la casa para ver el partido?”. Divertido, había organizado una reunión para la ocasión y el caos reinaba en su hogar.

Fernanda Iglesias mostró cómo siguió el partido de Argentina desde su casa en una historia de Instagram

Fernanda Iglesias eligió la compañía de su gato para seguir el encuentro. “Así vemos el partido”, escribió en su historia de Instagram junto a una bandera argentina, desde la comodidad de su cama y con pijama. La imagen se volvió rápidamente viral entre sus seguidores, que festejaron la sinceridad del momento.

Karina Jelinek protagonizó una serie de historias de Instagram alentando a Argentina con un top de la albiceleste

El actor español se mostró disfrutando del partido de Argentina

El actor español Albert Baró siguió el partido en pantalla grande. Su historia mostró el marcador 1-0 a los 30 minutos de juego, una prueba de que el Mundial también convocó a quienes, sin ser argentinos, viven el fútbol local con la misma pasión.