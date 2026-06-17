Aumenta el costo de la canasta básica mientras solo el 22 % de hondureños tiene empleo formal

El aumento constante en los precios de los alimentos continúa afectando el poder adquisitivo de miles de familias hondureñas, especialmente aquellas que dependen del trabajo informal. (Foto: HRN)

El incremento constante en el precio de los alimentos y servicios continúa representando un desafío para miles de familias hondureñas, especialmente para aquellas que dependen del trabajo informal para subsistir.

La coordinadora del Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan), María Luisa García, advirtió que únicamente el 22 % de la población económicamente activa cuenta con un empleo formal que le garantiza un salario mensual fijo.

Según explicó la especialista, el restante 78 % de los trabajadores hondureños forma parte del sector informal, una condición que los obliga a depender de ingresos diarios para adquirir alimentos y cubrir necesidades básicas.

PUBLICIDAD

García señaló que los resultados del más reciente monitoreo realizado por el observatorio reflejan una tendencia sostenida al alza en los precios de los productos que conforman la canasta básica alimentaria.

De acuerdo con los datos recopilados entre el 6 y el 12 de junio, los 30 productos que integran la canasta continúan aumentando de precio, lo que afecta directamente el poder adquisitivo de los hogares.

Entre los incrementos recientes destaca el cartón de huevos, cuyo precio aumentó aproximadamente seis lempiras durante la última semana, según el monitoreo realizado por la institución.

Según el Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional, solo el 22 % de la población económicamente activa cuenta con un empleo formal y salario fijo. (Foto: Redes sociales)

La experta indicó que esta situación genera preocupación debido a que los aumentos en alimentos no reflejan una reducción proporcional cuando bajan los costos de los combustibles.

PUBLICIDAD

En ese sentido, manifestó que mientras algunas rebajas en combustibles son anunciadas semanalmente, los productos de consumo básico continúan registrando incrementos que impactan directamente a las familias.

Actualmente, la canasta básica alimentaria tiene un costo aproximado de 16 mil lempiras para un hogar integrado por entre cuatro y cinco personas, una cifra que representa una carga significativa para miles de hondureños.

García también cuestionó que el reajuste al salario mínimo no logra compensar completamente el aumento en el costo de vida, especialmente porque no todos los trabajadores reciben los mismos beneficios salariales.

La especialista recordó que existen diferencias entre sectores económicos y que muchas personas laboran sin acceso a prestaciones, seguridad social o ingresos estables.

Según explicó, esta realidad provoca que una gran parte de la población viva en condiciones de vulnerabilidad económica, ya que depende de lo que logra generar cada día para cubrir alimentación, transporte, servicios públicos y otros gastos esenciales.

PUBLICIDAD

El cartón de huevos registró un aumento aproximado de seis lempiras durante la última semana, de acuerdo con datos del Obsan. (Imagen generada con IA)

Otro aspecto que preocupa al observatorio es que las recientes rebajas en los combustibles no se han traducido en una disminución de los precios de los alimentos y otros productos de consumo diario.

Por el contrario, afirmó que muchos artículos continúan registrando incrementos graduales que terminan afectando la economía familiar.

La coordinadora del Obsan también hizo referencia a datos regionales sobre inflación, señalando que Honduras enfrenta uno de los niveles más elevados de incremento de precios en comparación con otros países de la región.

Ante este panorama, especialistas consideran necesario fortalecer las políticas orientadas a mejorar el acceso al empleo formal, estimular la producción nacional y proteger la capacidad de compra de los hogares más vulnerables.

PUBLICIDAD

Asimismo, señalan que garantizar la seguridad alimentaria continúa siendo uno de los principales desafíos para el país, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de vida y la limitada capacidad económica de una gran parte de la población.

Finalmente, el observatorio reiteró la importancia de monitorear permanentemente el comportamiento de los precios de los alimentos para identificar tendencias y promover medidas que permitan reducir el impacto económico sobre las familias hondureñas.