Honduras

Honduras: Intoxicación por hongos deja 13 personas hospitalizadas, una menor en estado delicado

Al menos 13 personas fueron hospitalizadas tras consumir hongos silvestres conocidos como “choros” en varias comunidades de Intibucá y La Esperanza. Entre los afectados se encuentra una niña de 11 años que permanece en estado delicado bajo observación médica.

Guardar
Google icon
Pacientes permanecen hospitalizados tras resultar intoxicados luego de consumir hongos silvestres conocidos como "choros" en comunidades de Intibucá. (Foto: referencia)
Pacientes permanecen hospitalizados tras resultar intoxicados luego de consumir hongos silvestres conocidos como "choros" en comunidades de Intibucá. (Foto: referencia)

Las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia un brote de intoxicación alimentaria que ha dejado al menos 13 personas hospitalizadas en el departamento de Intibucá, luego de consumir hongos silvestres conocidos popularmente como “choros”.

La información fue confirmada por el jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía, quien indicó que los pacientes proceden de diferentes comunidades de Intibucá y La Esperanza y fueron ingresados a centros asistenciales tras presentar síntomas severos de intoxicación.

De acuerdo con los reportes médicos, los afectados comenzaron a presentar vómitos, dolor abdominal, fiebre y otros síntomas compatibles con una intoxicación por sustancias tóxicas presentes en determinadas variedades de hongos silvestres.

PUBLICIDAD

Debido a la gravedad de algunos casos, dos de los pacientes tuvieron que ser trasladados al Hospital Escuela en Tegucigalpa para recibir atención especializada.

Entre los pacientes se encuentra una niña de 11 años que permanece en condición delicada bajo estricta observación médica en el Hospital de Intibucá. Las autoridades sanitarias informaron que su estado continúa siendo monitoreado por personal ewspecializado.

Autoridades sanitarias investigan el brote para identificar la especie de hongo que provocó la intoxicación y evitar nuevos casos en la zona occidental del país. (Foto: SESAL)
Autoridades sanitarias investigan el brote para identificar la especie de hongo que provocó la intoxicación y evitar nuevos casos en la zona occidental del país. (Foto: SESAL)

Ante la emergencia, equipos de la Secretaría de Salud iniciaron una investigación para determinar qué tipo de hongo fue consumido por las personas afectadas.

Los especialistas buscan establecer si se trata de una variedad altamente tóxica capaz de provocar complicaciones severas o incluso poner en riesgo la vida de quienes la ingieren.

PUBLICIDAD

Como parte de las diligencias, personal sanitario realiza visitas a las viviendas de los afectados para recolectar muestras de los hongos consumidos y remitirlas a laboratorios especializados donde serán sometidas a análisis.

Las autoridades explicaron que en la zona occidental del país es común el consumo de hongos silvestres durante la temporada lluviosa, ya que muchas familias los recolectan para autoconsumo o comercialización. Sin embargo, advierten que algunas especies pueden confundirse fácilmente con variedades comestibles y generar graves intoxicaciones.

La situación ha generado preocupación debido a antecedentes registrados en Honduras relacionados con intoxicaciones por hongos. En años recientes se han reportado casos graves e incluso fallecimientos vinculados al consumo de especies tóxicas recolectadas en zonas montañosas del occidente del país.

Varios hongos blancos con tallos gruesos y sombreros redondos, algunos con suciedad, yacen sobre hojas secas y follaje verde en el suelo
Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Escuela en Tegucigalpa debido a la gravedad de su estado de salud, informaron las autoridades. (Foto: California Department of Public Health)

Por esta razón, la Secretaría de Salud hizo un llamado urgente a la población para evitar consumir hongos silvestres cuya procedencia o identificación no sea completamente conocida.

Los expertos recomiendan no recolectar ni ingerir hongos encontrados en bosques o zonas rurales sin contar con conocimientos especializados que permitan diferenciar las especies seguras de aquellas potencialmente peligrosas.

Asimismo, pidieron a la ciudadanía acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como vómitos persistentes, diarrea, dolor abdominal intenso, fiebre o alteraciones neurológicas después de consumir este tipo de alimentos.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de los pacientes hospitalizados mientras avanzan las investigaciones para identificar el origen exacto de la intoxicación y prevenir nuevos casos en la región.

Temas Relacionados

Intoxicación por hongosIntibucáLa Esperanza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arrestan a salvadoreño acusado de violar a una adolescente cuando caminaba a su casa en EE. UU.

La Fiscalía del condado de Suffolk sostuvo que el ataque ocurrió el 6 de junio, cuando la joven volvía a su casa, y sostiene que el hombre la forzó a un callejón tras acosarla

Arrestan a salvadoreño acusado de violar a una adolescente cuando caminaba a su casa en EE. UU.

Honduras: Autoridades alertan por lluvias con actividad eléctrica y piden evitar uso de celulares al aire libre

Copeco alertó sobre lluvias y actividad eléctrica en varios departamentos del país e instó a la población a evitar el uso de celulares al aire libre y no cruzar ríos o quebradas crecidas.

Honduras: Autoridades alertan por lluvias con actividad eléctrica y piden evitar uso de celulares al aire libre

Colapsa el acceso principal a la Isla de Flores y afecta el turismo en Petén

La Municipalidad de Flores restringió el acceso vehicular a la isla por daños en el puente, permite únicamente vehículos de emergencia y habilitó el traslado en lanchas para garantizar la conectividad

Colapsa el acceso principal a la Isla de Flores y afecta el turismo en Petén

El Salvador: Vehículo se incendia en plena carretera Panamericana, San Miguel

Los Bomberos de El Salvador atendieron la emergencia en el kilómetro 151, en el cantón Miraflores, y confirmaron que el percance dejó solo pérdidas materiales sin personas lesionadas

El Salvador: Vehículo se incendia en plena carretera Panamericana, San Miguel

El secretario general de la SIECA llama a consolidar a Centroamérica como un bloque económico global

Alden Rivera Montes pidió superar la visión fragmentada del istmo y reforzar la identidad regional, con 55 millones de habitantes y un PIB conjunto

El secretario general de la SIECA llama a consolidar a Centroamérica como un bloque económico global

TECNO

Trabajar 92 horas y brindar con agua: el extremo concepto de diversión en la generación Z ‘tech’ de Silicon Valley

Trabajar 92 horas y brindar con agua: el extremo concepto de diversión en la generación Z ‘tech’ de Silicon Valley

Mundial 2026: cómo reconocer aplicaciones no oficiales para ver los partidos

El router también se actualiza: sigue este proceso para evitar errores en tu Wi-Fi

Wallpaper Engine de Steam es usada por hackers para instalar malware a jugadores

Cómo la IA podría evitar la extinción de plantas vitales para la Tierra

ENTRETENIMIENTO

Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”

Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”

Guillermo del Toro se pronuncia en contra de la IA: “El pacto entre hombre e imagen es sagrado”

Tom Holland ya tendría un actor favorito para sustituirlo como Spider-Man: “Sería fantástico”

Tom Holland revela a su favorito para ser el próximo Spider-Man: “Es muy talentoso”

Jennifer Lopez lanza una sutil crítica a Marc Anthony tras decir que crió a sus hijos con “muy poca ayuda”

MUNDO

Taiwán ratificó la “alianza estratégica” y el “excelente estado” de los lazos bilaterales con Paraguay

Taiwán ratificó la “alianza estratégica” y el “excelente estado” de los lazos bilaterales con Paraguay

Putin recibe a mandatarios del Sudeste Asiático en Kazán en medio de las presiones occidentales para negociar la paz en Ucrania

El Senado rechazó una resolución para impedir que Trump ordene más ataques contra Irán

Suiza confirmó que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se firmará el viernes en Bürgenstock

El acuerdo con Estados Unidos dejó en evidencia la interna en el régimen iraní: “No debemos dejar pasar esta oportunidad”