Honduras: Intoxicación por hongos deja 13 personas hospitalizadas, una menor en estado delicado

Pacientes permanecen hospitalizados tras resultar intoxicados luego de consumir hongos silvestres conocidos como "choros" en comunidades de Intibucá. (Foto: referencia)

Las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia un brote de intoxicación alimentaria que ha dejado al menos 13 personas hospitalizadas en el departamento de Intibucá, luego de consumir hongos silvestres conocidos popularmente como “choros”.

La información fue confirmada por el jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía, quien indicó que los pacientes proceden de diferentes comunidades de Intibucá y La Esperanza y fueron ingresados a centros asistenciales tras presentar síntomas severos de intoxicación.

De acuerdo con los reportes médicos, los afectados comenzaron a presentar vómitos, dolor abdominal, fiebre y otros síntomas compatibles con una intoxicación por sustancias tóxicas presentes en determinadas variedades de hongos silvestres.

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Debido a la gravedad de algunos casos, dos de los pacientes tuvieron que ser trasladados al Hospital Escuela en Tegucigalpa para recibir atención especializada.

Entre los pacientes se encuentra una niña de 11 años que permanece en condición delicada bajo estricta observación médica en el Hospital de Intibucá. Las autoridades sanitarias informaron que su estado continúa siendo monitoreado por personal ewspecializado.

Autoridades sanitarias investigan el brote para identificar la especie de hongo que provocó la intoxicación y evitar nuevos casos en la zona occidental del país. (Foto: SESAL)

Ante la emergencia, equipos de la Secretaría de Salud iniciaron una investigación para determinar qué tipo de hongo fue consumido por las personas afectadas.

Los especialistas buscan establecer si se trata de una variedad altamente tóxica capaz de provocar complicaciones severas o incluso poner en riesgo la vida de quienes la ingieren.

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Como parte de las diligencias, personal sanitario realiza visitas a las viviendas de los afectados para recolectar muestras de los hongos consumidos y remitirlas a laboratorios especializados donde serán sometidas a análisis.

Las autoridades explicaron que en la zona occidental del país es común el consumo de hongos silvestres durante la temporada lluviosa, ya que muchas familias los recolectan para autoconsumo o comercialización. Sin embargo, advierten que algunas especies pueden confundirse fácilmente con variedades comestibles y generar graves intoxicaciones.

La situación ha generado preocupación debido a antecedentes registrados en Honduras relacionados con intoxicaciones por hongos. En años recientes se han reportado casos graves e incluso fallecimientos vinculados al consumo de especies tóxicas recolectadas en zonas montañosas del occidente del país.

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Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Escuela en Tegucigalpa debido a la gravedad de su estado de salud, informaron las autoridades. (Foto: California Department of Public Health)

Por esta razón, la Secretaría de Salud hizo un llamado urgente a la población para evitar consumir hongos silvestres cuya procedencia o identificación no sea completamente conocida.

Los expertos recomiendan no recolectar ni ingerir hongos encontrados en bosques o zonas rurales sin contar con conocimientos especializados que permitan diferenciar las especies seguras de aquellas potencialmente peligrosas.

Asimismo, pidieron a la ciudadanía acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como vómitos persistentes, diarrea, dolor abdominal intenso, fiebre o alteraciones neurológicas después de consumir este tipo de alimentos.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de los pacientes hospitalizados mientras avanzan las investigaciones para identificar el origen exacto de la intoxicación y prevenir nuevos casos en la región.

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