Alemania rinde homenaje a salvadoreña por cambiar la vida de mujeres y familias migrantes

La embajadora de El Salvador en Alemania, Florencia E. Vilanova de von Oehsen, y Lucy Grameme durante el encuentro. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

La salvadoreña Lucy Cecilia Margarita Grimme Escobar recibió recientemente la Cruz Federal al Mérito (Bundesverdienstkreuz), uno de los máximos reconocimientos que otorga el Gobierno de Alemania a quienes contribuyen de manera excepcional en los ámbitos político, socioeconómico, cultural e intelectual, de acuerdo con la información de el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El galardón reconoce las tres décadas de labor voluntaria y compromiso social de Grimme Escobar en ese país, con un enfoque en el apoyo a personas migrantes, especialmente mujeres y familias en situaciones de vulnerabilidad..

Originaria de Chalchuapa, municipio del departamento de Santa Ana en El Salvador, Grimme Escobar se formó en un entorno familiar de maestros. Desde su juventud, participó en programas educativos y de apoyo comunitario destinados a niños y familias vulnerables, perfilando una vocación de servicio que más tarde marcaría su trayectoria en el extranjero. En el año 1985, emigró a Alemania y enfrentó las dificultades propias de la movilidad humana, experiencia que la llevó a reorientar su carrera profesional y a convertir su propia historia en un instrumento para asistir a otros migrantes durante su proceso de integración.

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La salvadoreña Lucy Grimme emigró en 1985 y orientó su labor en Alemania a la integración, la educación, la participación social y el diálogo intercultural. (Cortesía: Embajada Alemana San Salvador)

La Embajada Alemana en San Salvador detalló que Lucy Grimme: “ha dedicado su trabajo y compromiso a promover la integración, la educación, la participación social y el diálogo intercultural. Su labor ha acompañado a numerosas personas en su camino hacia una mejor formación, oportunidades laborales y una participación activa en la sociedad”.

Además, resalta que su esfuerzo en favor de la igualdad de oportunidades y la comprensión entre culturas ha fortalecido el tejido social y la convivencia en la sociedad alemana.

Ceremonia en Alemania resalta la trayectoria y el impacto social de Lucy Grimme

La ceremonia de entrega del reconocimiento se realizó en el distrito de Lüneburg, al norte de Alemania, y estuvo presidida por el Landrat Jens Böther, máxima autoridad distrital, quien valoró la dedicación de la salvadoreña. Böther expresó que “la cohesión social surge allí donde las personas se acercan unas a otras, asumen responsabilidades y se comprometen unas con otras”, y recordó que en 2015 el distrito ya la había distinguido por sus méritos en favor del bien común. “Hoy, su extraordinaria labor recibe también el merecido reconocimiento a nivel federal”, puntualizó, según la Embajada Alemana.

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El evento también contó con la presencia de la embajadora de El Salvador en Alemania, Florencia Vilanova de von Oehsen, quien describió a Grimme Escobar como una figura de referencia para la comunidad salvadoreña en ese país. “Para muchos salvadoreños, ella es una guía, una voz de apoyo y, muchas veces, un verdadero hogar lejos de casa”, declaró la diplomática durante la ceremonia, de acuerdo con la Embajada.

El reconocimiento federal en Alemania validó una tarea comunitaria local que Lucy Grimme sostuvo durante décadas con personas migrantes. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

A lo largo de más de 30 años, Lucy Grimme ha impulsado proyectos de integración, talleres educativos y actividades orientadas a promover el diálogo intercultural. Las autoridades alemanas han subrayado que su trabajo no solo ha facilitado la adaptación de migrantes, sino que también ha favorecido el acceso a oportunidades laborales y educativas para personas en condiciones desfavorables.

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La distinción, acompañada por mensajes de felicitación de organizaciones y líderes de la diáspora salvadoreña, pone de relieve el impacto positivo y duradero de su labor comunitaria.