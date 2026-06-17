Hay 2,4 millones de jóvenes en el padrón de Guatemala hasta junio de 2026, menos que en 2023

El TSE reporta menos jóvenes inscritos que en 2023 (Foto cortesía TSE)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala informó que hasta el 15 de junio de 2026 había 2,4 millones de jóvenes empadronados menores de 30 años, por debajo del registro del proceso electoral de 2023. El dato fue analizado por la Comisión de la Juventud del Congreso junto con planes de formación cívica y preparación para las elecciones generales de 2027.

De acuerdo con Omar Alexander Gereda Franco, jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del TSE, el padrón electoral sumaba 10.095.713 ciudadanos inscritos, de los cuales 2.405.563 correspondían a personas menores de 30 años. Ese grupo representa cerca del 24% de los ciudadanos empadronados en el país.

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Gereda explicó que en el proceso electoral de 2023 se registraron aproximadamente 2,5 millones de ciudadanos empadronados de entre 18 y 30 años, dentro de un total de 10,9 millones de electores. La comparación con el registro actualizado para 2026 muestra una disminución en ese segmento de la población electoral.

Participación juvenil y planes del TSE

La reunión de trabajo de la comisión se centró en la participación juvenil en las últimas elecciones, los programas de educación cívica, el empadronamiento juvenil, la inclusión de personas con discapacidad y el presupuesto para iniciativas dirigidas a la juventud.

El padrón de Guatemala suma 2,4 millones de personas menores de 30 años, cerca del 24% del total, mientras el Congreso revisa campañas cívicas y acciones para elevar la participación rumbo a 2027 (Foto cortesía Congreso)

El diputado Héctor Aldana expresó su preocupación por la falta de información dirigida a grupos juveniles para incentivar su participación en temas electorales. También señaló la necesidad de aprovechar con mayor fuerza las redes sociales y otras herramientas digitales para conectar con ese sector.

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Campañas de formación y voluntariado antes de 2027

La jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Virginia García, informó que a finales de julio será lanzada la campaña Alianza Juvenil por la Democracia, orientada a la capacitación y formación de jóvenes voluntarios que participarán en las Juntas Receptoras de Votos en los próximos procesos electorales. Según la representante del programa de Voluntariado Cívico, el proyecto busca fomentar la participación de la juventud y de las personas con discapacidad en los asuntos democráticos del país.

Las autoridades del TSE buscarán apoyo de las organizaciones políticas para fortalecer las secretarías de juventud y ampliar los procesos de capacitación dirigidos a esa población.

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Según lo expuesto en la reunión, en los próximos meses se prevé el desarrollo de campañas de empadronamiento y actividades de formación ciudadana enfocadas en jóvenes, con apoyo de universidades, organizaciones sociales e instituciones públicas. Los diputados también plantearon ampliar las oportunidades de participación para jóvenes con discapacidad y promover la participación ciudadana de cara a los comicios de 2027.

Héctor Aldana cuestiona la falta de mensajes para ese sector y pide herramientas digitales más eficaces. A finales de julio arrancará una estrategia para formar voluntarios. El objetivo es llegar con músculo a 2027 (Foto cortesía Congreso)

En una segunda reunión, la comisión citó a María Victoria Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo; a Elizabeth Ugalde, viceministra de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía; y a delegados de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor para fiscalizar el avance del programa Mi Primer Empleo y otras acciones orientadas a ampliar las oportunidades laborales para los jóvenes.

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La funcionaria añadió que el programa mantiene alianzas con 60 empresas en todo el país mediante un esquema de financiamiento compartido: el Estado absorbe el 51% del salario mínimo y las empresas participantes cubren el 49% restante. Durante cuatro meses, los beneficiarios reciben capacitación y adquieren experiencia laboral para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.