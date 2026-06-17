El posteo de Messi tras su brillante actuación en el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia: “Feliz por el comienzo”

Messi celebró la victoria en sus redes sociales

Lionel Messi celebró el triunfo de Argentina en el debut del Mundial 2026 con una publicación en su cuenta de Instagram en la que expresó su satisfacción por el arranque del torneo. “Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años”, escribió el capitán de la Albiceleste tras la victoria 3-0 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El posteo llegó horas después de una actuación que lo tuvo como figura indiscutida del partido. Messi anotó los tres goles del triunfo —a los 16, 59 y 75 minutos— en el que fue su partido número 200 con la selección mayor y su sexta participación en una Copa del Mundo. El primero de ellos, un zurdazo al ángulo que venció los guantes de Luca Zidane, le arrancó lágrimas al rosarino en plena celebración.

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La jugada del 1-0 arrancó en los pies de Rodrigo De Paul, quien trasladó por el centro del campo y filtró el balón entre varias piernas para dejarle la pelota al 10 en el último tercio. Messi encaró de frente al arco, buscó el hueco y sacudió un disparo con la zurda que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. Thiago Almada fue el primero en llegar al festejo del capitán, quien al regresar a la mitad de cancha ya no pudo contener la emoción.

El posteo de Messi

Ante la prensa, el jugador del Inter Miami explicó que las lágrimas tuvieron un origen personal: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”. No profundizó en los motivos precisos, pero sí reveló que la serie documental sobre Rafael Nadal lo inspira en esta etapa de su carrera: “Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, siempre quiero dar el máximo, me identifico de esa manera y si estoy bien para hacerlo, lo intentaré”.

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El partido no fue sencillo desde el arranque. A los cuatro minutos, el árbitro le anuló un tanto a Messi por posición adelantada, y poco después los argelinos corrieron la misma suerte con un gol de Tarifas Chaibi que el VAR también invalidó por offside. Recién tras esa sucesión de acciones anuladas, Argentina recuperó el control y encontró la apertura del marcador. El 2-0 llegó a los 59 minutos, cuando Messi aprovechó un rebote del arquero Zidane tras un remate desde lejos de Alexis Mac Allister. El triplete se consumó a los 75 con otro zurdazo esquinado contra el palo. Sobre el trámite del encuentro, el capitán fue claro: “Sabía que iba a ser difícil. Fue un partido complicado, pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota”.

Con esos tres goles, Messi igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 tantos. Sobre esa marca, fue directo: “Es un honor estar ahí, por lo que significa por estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé, pero al final es estadística y nada más. Es un orgullo poder competir con ellos”. El rosarino también se convirtió en el único jugador en la historia del torneo en marcar ante once selecciones diferentes, y amplió su propio récord como el futbolista con más partidos disputados en Copas del Mundo, con 27 presencias, por encima del alemán Lothar Matthäus, que tenía 25.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

De sus 200 partidos con la mayor, 27 corresponden a los seis Mundiales en los que participó, 39 a Copas América y 72 a las Eliminatorias Sudamericanas. El palmarés con la Albiceleste incluye la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. Pese a ese historial, Messi eligió la humildad para describir este presente: “Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal, todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”.

El triunfo ante Argelia convirtió a Argentina en la primera selección sudamericana en ganar en esta edición del torneo, tras los tropiezos de Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay en sus respectivos debuts. La Albiceleste quedó como líder del Grupo J. El próximo compromiso del equipo de Lionel Scaloni será el lunes ante Austria en el Dallas Stadium desde las 14 (hora argentina), y el sábado 27 ante Jordania en el mismo escenario.

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