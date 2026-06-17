Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

La pareja de Lisandro Martínez contó su cábala para los partidos de Argentina en el Mundial

Después de mucha espera y expectativa, la selección de Lionel Scaloni enfrentó a Argelia en su debut en el Mundial 2026. En la previa del partido, Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez contó su cábala para los partidos de la celeste y blanca en el certamen.

Todo sucedió minutos antes del encuentro. Allí, en las inmediaciones del estadio, la joven no ocultó su nerviosismo. “Siempre nerviosa, la verdad, pero siempre con la esperanza porque sabemos qué clase de jugadores defiende la camiseta”, comenzó diciendo, en diálogo con TN, respecto a cómo vive los partidos de su pareja.

PUBLICIDAD

Luego, la periodista le preguntó su técnica para bajar los nervios y si tenía una cábala. “No los bajo. Por lo general siempre comparto una foto de la familia toda junta y mucha buena energía le mandamos”, explicó Benítez.

Lisandro Martínez se convirtió en una de las figuras más destacadas entre los defensores del fútbol argentino y europeo. En ese recorrido, siempre contó con el apoyo de Muriel “Muri” López Benítez, su pareja desde los primeros años y madre de su hija. La relación entre ambos se caracteriza por su estabilidad y bajo perfil. Mantuvieron su vínculo lejos de la exposición mediática y atravesaron juntos mudanzas, desafíos laborales y transformaciones personales, desde los inicios en Gualeguay hasta su presente en Europa.

PUBLICIDAD

Lisandro Martínez y su pareja, Muriel López Benítez con la Copa del Mundo en Qatar (Instagram)

El vínculo comenzó en la adolescencia, cuando se conocieron en Gualeguay, Entre Ríos, a través de amigos en común. En ese momento, Martínez perseguía el sueño de convertirse en futbolista profesional y Muriel continuaba con sus estudios. Lo que empezó como un romance entre adolescentes se consolidó con el tiempo y logró superar la distancia, un desafío habitual para parejas jóvenes.

El avance de la carrera de Martínez supuso nuevos sacrificios. Primero llegaron los años en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys y luego su paso por distintos clubes del país. Esa distancia no debilitó la relación: la confianza y el apoyo mutuo se volvieron fundamentales.

PUBLICIDAD

El salto profesional de Martínez incluyó su llegada a Defensa y Justicia, el posterior traspaso al Ajax de Países Bajos y, más tarde, su incorporación al Manchester United de Inglaterra. En cada etapa, López Benítez compartió la experiencia y acompañó la adaptación a nuevos idiomas y culturas.

En redes sociales, la pareja compartió imágenes de viajes y celebraciones familiares, aunque siempre mantuvieron un perfil discreto. Los seguidores del defensor observaron cómo la relación se fortalecía paralelo al crecimiento profesional de Martínez.

PUBLICIDAD

Después de más de diez años juntos, la pareja tuvo a su primera hija, Aurora. La noticia fue recibida con alegría por el entorno familiar, amigos y seguidores, y marcó el inicio de una nueva etapa para ambos. La llegada de la niña consolidó el proyecto familiar iniciado en Gualeguay.

Lisandro Martínez comparte una foto de sus vacaciones junto a Muriel López Benítez

Martínez y López Benítez siguen construyendo una historia basada en el amor, el compañerismo y el crecimiento conjunto, desde la adolescencia hasta la paternidad, manteniendo siempre la unión a lo largo de cada desafío.

PUBLICIDAD

La selección argentina debutó en el Mundial 2026 con una victoria 3-0 frente a Argelia, en un partido destacado por la actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles. Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó en lo más alto del Grupo J, a la espera del encuentro entre Austria y Jordania programado para la madrugada del miércoles.

Durante los primeros minutos, Messi tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su tanto fue anulado por posición adelantada. Poco después, el conjunto africano también vio invalidado un gol por fuera de juego. Luego de ese inicio intenso, Argentina impuso condiciones, con un Messi determinante y preciso, en uno de sus mejores desempeños desde la final en Qatar 2022.

PUBLICIDAD

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos, tras una jugada colectiva entre Rodrigo De Paul y Messi. El mediocampista lanzó un pase desde campo propio que Messi controló en el último tercio. Luego, el capitán encaró a la defensa rival y definió de zurda ante el arquero Luca Zidane. Tras el gol, el rosarino celebró visiblemente emocionado.

En la segunda mitad, Messi amplió la ventaja al aprovechar un rebote a los 59 minutos y sentenció el resultado a los 75 con un remate cruzado. Con este hat-trick, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico en Copas del Mundo, con 16 tantos.

PUBLICIDAD

A sus 38 años, el capitán argentino mostró un gran estado físico, tras recuperarse de la lesión que lo había marginado en la previa al certamen. Rodrigo De Paul también tuvo una actuación destacada, generando juego y aprovechando los espacios ante un rival que regresó a una Copa del Mundo después de 12 años.

Con este triunfo, Argentina se convirtió en la primera selección sudamericana en sumar tres puntos en el torneo, tras las derrotas de Ecuador y Paraguay ante Costa de Marfil y Estados Unidos, y los empates de Uruguay y Brasil frente a Arabia Saudita y Marruecos.

PUBLICIDAD