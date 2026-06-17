El técnico de Argelia se rindió a los pies de Messi tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026: “La clase es para siempre”

"NO ESTÁS HABLANDO DE CUALQUIER JUGADOR VETERANO, SINO DE UN JUGADOR QUE HA GANADO EL BALÓN DE ORO 8 VECES".



✍️ Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia



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*El elogio de Petkovic a Messi

La actuación de Lionel Messi en el triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia promovió un enorme elogio de parte del director técnico del elenco africano, Vladimir Petkovic, quien no escatimó halagos a la hora de referirse al capitán argentino que fue la gran figura con sus tres tantos.

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En la conferencia de prensa, el seleccionador resumió su visión del impacto del delantero: “La clase es para siempre”. Petkovic remarcó la trayectoria de Messi y lo puso en contexto: “No estamos hablando de cualquier futbolista. Hablamos de un jugador que, ¿cuántas veces ha ganado el Balón de Oro? Siete u ocho veces a lo largo de su carrera”.

“Messi con su pensamiento claro en momentos cruciales del partido es capaz de hacer las cosas más simples. Es un jugador de equipo y tiene la suerte de tener uno que juega para él y lo apoya. Desde hace muchos años, desde hace décadas, hace cosas increíbles”, subrayó sobre Leo, y también señaló un dato del desarrollo del juego en el que volvió a enfatizar lo gravitante que es el rosarino: “Argentina tiró diez veces a puerta hoy, y siete de esos disparos fueron de Messi”.

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Petkovic atribuyó parte del resultado a fallos propios y a la falta de presión en zonas clave: “Lamentablemente, también le regalamos una oportunidad en el primer y en el segundo gol, en realidad le facilitamos la tarea”.

El técnico evitó responsabilizar al portero Luca Zidane, pese a que consideró que hubo errores colectivos que habilitaron los remates: “No es mi estilo culpar a tal o cual jugador, pero creo que cometimos demasiados errores dejando a los argentinos libres entre los 16 y los 25 metros de la portería, permitiéndoles disparar sin oposición”. Por último, el estratega bosnio también tuvo la hidalguía para reconocer el triunfo de Argentina: “Es un gran equipo y merecieron la victoria”.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

No obstante, Argelia le jugó de igual a igual a Argentina en el comienzo del partido y hasta convirtió un gol que fue anulado por posición adelantada en el arranque del encuentro por el Grupo J del Mundial 2026 disputado este martes en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Incluso con el correr de los minutos, el conjunto africano logró quitarle la pelota al elenco sudamericano algo que fue reconocido por el DT argentino Lionel Scaloni, cuyo equipo logró destrabar el encuentro mediante una nueva genialidad de Messi, que abrió el marcador con un golazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo. En el complemento, el capitán argentino amplió las diferencias luego de capitalizar un rebote que dio Zidane tras un remate de Alexis Mac Allister y decoró el resultado con otro tanto de alta factura: un zurdazo esquinado que volvió a hacer estéril el intento del guardameta.

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La selección argentina ganó en su debut y comenzó la defensa del título mundial obtenido en Qatar hace tres años y medio. El triunfo fue ante Argelia, en el arranque de la fase de grupos.

Además de Argelia, Argentina integra el Grupo J con Austria y Jordania, que jugaron en último turno con victoria del elenco europeo por 2-1. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria el martes a las 14:00 y al conjunto de Medio Oriente el sábado 27 a las 23:00.

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Este Mundial es el primero con tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México, y estrena un formato con 48 selecciones. Tras los grupos, habrá una ronda de playoffs de 16avos. La primera fecha se completará este miércoles.