Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente declara en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra. (Montaje Infobae)

José Luis Rodríguez Zapatero comparece este miércoles y jueves ante el juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en lo que supone un hito sin precedentes en la democracia española: es la primera vez que un expresidente del Gobierno se sienta ante un magistrado en calidad de imputado. Fue citado inicialmente el 2 de junio, pero pidió más tiempo para armar su defensa.

La causa tiene su origen en una investigación transnacional inciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos acusados de blanqueo. En 2021, la extracción del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, socio mayoritario de la aerolínea Plus Ultra, reveló comunicaciones que apuntaban al expresidente. Esa información, trasladada a la UDEF gracias a la cooperación con Estados Unidos, puso a Rodríguez Zapatero en el centro.

El pasado 19 de mayo, Calama lo imputó formalmente por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. El magistrado lo sitúa en el “vértice” de una estructura de influencias que habría facilitado el rescate de 53 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a Plus Ultra en pandemia. Las comisiones percibidas por Rodríguez Zapatero y su entorno se cifran entre 2 y 4 millones, canalizadas a través de sociedades vinculadas a él y a sus hijas.

Ese mismo día, agentes de la UDEF registraron su despacho en la calle Ferraz de Madrid y la sede de la empresa de sus hijas, Whathefav. En la caja fuerte hallaron casi 80 piezas de joyería con una tasación preliminar de 1,3 millones, lo que llevó al juez a abrir una pieza separada por presuntos delitos fiscales y de contrabando. Rodríguez Zapatero pidió al tribunal un aplazamiento para ser interrogado por este último aspecto: debe poder justificar el origen, así como el pago de los respectivos tributos.