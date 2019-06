Aunque no está físicamente, Ramiro siente muy cerca a su papá, que se le presenta en forma de señales: calcomanías, música de fondo en los negocios o en los autos. "Me pasa que si estoy pensando en él aparece una canción. Son mensajes que me manda y siento que me acompaña. Tal vez para un auto en el semáforo, yo tenía un mal día y se escucha un tema de él, eso es como que me diga 'dale, levantá la cabeza'", ejemplificó.