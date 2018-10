"Caí enojada a la grabación porque no quería hacer un video para la movida tropical", recordó la bailarina hace un tiempo. El flechazo fue instantáneo y el cantante y su elegida se pusieron de novios de inmediato. "Qué increíble porque me enamoré de él al toque. Creo que fui su gran amor. Duró lo que duró por un montón de cosas, por otras personas que… Pero yo puedo hablar de lo que él me decía hasta sus últimos días y me voy a quedar con eso", dijo ella.