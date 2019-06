En marzo, el periodista estuvo en terapia intensiva y el periodista habló del episodio cuando retomó su actividad laboral en su programa radial de FM Mitre. "Fue un momento raro. Me dormían para hacerme estudios y por otro, las drogas, como la anestesia en mí funciona raro: se mezclan y no me pueden despertar". Ante la consulta del diagnóstico, Jorge Lanata explicó: "Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros".