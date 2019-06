"No estaba durmiendo más de cuatro horas por día. Fueron dos días seguidos de grabación y cada vez que termino ShowMatch quedo con una energía que no me puedo dormir hasta las cuatro de la mañana. No conciliaba el sueño y con Matilda -su hija- me levanto a las siete. Y a la tarde trabajo así que tampoco puedo dormir siesta", continuó Luciana.