"¿Pensaste que el desarrollo del vínculo y la familia iba a ser de otro modo?". Sin ningún tapujo, Gloria Carra respondió la consulta de Vero: "Por supuesto. Pero no por pensar que no se iba a acabar, sino por la forma en que se acabó. Porque todo tiene un final. Es así, uno es cambio permanente. Uno dice que se casa para toda la vida, pero uno sabe que en algún punto puede fallar y no pasa nada con eso. Se extrañará un poco más o menos, pero jamás imaginé así la manera en que se dio". La actriz sentenció en el final de la nota, que la relación no terminó con honestidad. Y concluyó: "No hubo anestesia".