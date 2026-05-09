Terminal Sur del Callao movería hasta 2,3 millones de contenedores en 2026, según proyección

Durante la Sesión Ordinaria N.° 94 del CUP, DP World Callao indicó que la capacidad anual del terminal depende principalmente del rendimiento de las grúas pórtico del muelle. Foto: Andina

La capacidad operativa del Terminal de Contenedores Zona Sur del Callao alcanzaría los 2,3 millones de TEUs en 2026, de acuerdo con las proyecciones presentadas por DP World Callao durante una sesión del Consejo de Usuarios de Puertos de Alcance Nacional (CUP), organizada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

La exposición técnica permitió detallar cuáles son los factores que actualmente condicionan el rendimiento del terminal portuario, considerado uno de los principales puntos de salida y recepción de carga del país. Entre ellos, destacan la productividad de los equipos de muelle, la disponibilidad operativa y los tiempos vinculados al movimiento de mercancías.

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Grúas de muelle marcan el límite operativo

Durante la Sesión Ordinaria N.° 94 del CUP, representantes de DP World Callao señalaron que el principal factor que determina la capacidad anual del terminal corresponde al desempeño de las grúas pórtico instaladas en el muelle. Actualmente, el terminal dispone de 10 equipos de este tipo.

Según la información presentada, cada una de estas grúas registra una productividad promedio de 28 contenedores por hora. Este rendimiento establece el techo operativo del terminal, pese a que otras áreas de la infraestructura cuentan con una capacidad superior para atender carga.

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De acuerdo con los datos expuestos, cada grúa alcanza un promedio de 28 contenedores movilizados por hora. Foto: Klog

Patio y gates tienen mayor capacidad

La presentación técnica también mostró que el patio de almacenamiento podría manejar hasta 2,7 millones de TEUs, mientras que la capacidad de la zona de puertas o gates alcanza los 2,6 millones de TEUs.

Estas cifras evidencian que las limitaciones actuales no están asociadas al almacenamiento ni al flujo de ingreso y salida de camiones, sino principalmente a las operaciones realizadas en el frente de atraque del terminal. Las proyecciones consideran además variables vinculadas a la rotación de carga y al nivel de utilización de los equipos.

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Factores considerados en la proyección

Para estimar la capacidad proyectada del terminal hacia 2026, se tomaron en cuenta distintos elementos operativos. Entre ellos figuran la disponibilidad de maquinaria, los tiempos de atención de la carga y el porcentaje estimado de operaciones de trasbordo.

Estos indicadores permiten calcular el volumen máximo de movimiento de contenedores que puede atender la infraestructura bajo condiciones operativas determinadas. La unidad TEU, utilizada en las proyecciones, equivale a un contenedor de 20 pies y es el estándar empleado en la industria marítima para medir capacidad de carga.

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Ositrán indicó que los consejos de usuarios funcionan como espacios de consulta para reforzar el diálogo entre operadores, el regulador y los usuarios de la infraestructura de transporte. Foto: Actualidad Laboral

Ositrán destaca rol de los consejos de usuarios

Ositrán señaló que los consejos de usuarios cumplen una función consultiva orientada a fortalecer la comunicación entre los operadores, el regulador y los usuarios de la infraestructura de transporte.

El organismo indicó que estos espacios permiten canalizar consultas, observaciones y propuestas relacionadas con la prestación de servicios portuarios y otros sectores supervisados, promoviendo una mayor participación de los actores vinculados a la actividad logística y de comercio exterior.

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