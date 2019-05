En ese sentido, explicó: "Me parece que la frivolidad en un país como este, con un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza, es una falta de respeto. A ver, señores. Los están mirando un país que no llega a fin de mes, gente que posterga todo el tiempo sus sueños y personas que no saben qué va a ser de su futuro y después ustedes, los 'candidatos' (así, haciendo los gestos de comillas), se preguntan apesadumbrados por qué la gente no cree en ustedes. ¿Se miran cada tanto al espejo? ¿Cómo voy a creer en un candidato que anteayer puteaba a su vice y hoy la acompaña?"