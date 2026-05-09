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Horas de tensión en Tenerife: el Gobierno de Canarias se enfrenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez y dice ahora que no autorizará el fondeo si todos los pasajeros no se van el domingo

Fernando Clavijo ha afirmado que, si no se llega a una solución, dará instrucciones a la Autoridad Portuaria para que no autorice el fondeo del barco

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El puerto al que llegará el barco. (Reuters)
El puerto al que llegará el barco. (Reuters)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este sábado por la noche que ha dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero con el brote de hantavirus hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada de este domingo.

Clavijo, en declaraciones a los periodistas, ha indicado que la pretensión inicial, y así lo había compartido con el Gobierno español, era que la operación de desembarque del pasaje y su traslado al aeropuerto se realizara desde las 6:50 horas de la mañana hasta las siete de la tarde. Según él, tras la decisión unilateral del Gobierno español de que el barco parara en Tenerife, el Ejecutivo canario acordó un procedimiento que incluía que toda la operativa se realizara en el transcurso de 12 horas para minimizar los posibles riesgos para la población de la isla. Sin embargo, Clavijo ha señalado que a última hora de este sábado se ha notificado que dos de los aviones se retrasan, por lo que las operaciones de desembarco se prolongarán hasta el lunes.

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Por ello, ha dicho que en la reunión ha planteado varias opciones, como que el pasaje pendiente, que son entre 20 o 25 personas, sea trasladado o en el avión militar español que lleva a 14 pasajeros o en el de Países Bajos, que traslada a 26. “¿Dónde está el protocolo que dice que en un avión de 210 personas en lugar de 14 no puedan ir 30?”. El presidente canario ha insistido en que ninguno de los ministros con los que se ha reunido esta tarde (Sanidad, Interior y Política Territorial) ha atendido esta petición, por lo que dará instrucciones a la Autoridad Portuaria para que no autorice el fondeo del barco.

El crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus, se dirige a Tenerife. Mientras los pasajeros extranjeros serán repatriados, los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para una cuarentena obligatoria.

Incertidumbre en el operativo

Esto deja en la incertidumbre el operativo planeado para este domingo por la mañana, con el que se pretende desembarcar a la mayoría de los pasajeros tras la llegada del barco, prevista para las 6 de la madrugada. Canarias —concretamente la zona del puerto de Granadilla (Tenerife) y el aeropuerto de Tenerife Sur— ya está preparada para acoger el dispositivo, que implica a los Gobiernos de 23 nacionalidades, así como a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha seguido de cerca las actualizaciones del brote.

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Sin embargo, la evacuación de los pasajeros a los países de origen depende de la llegada de los aviones que se los lleven, y este es el punto de la polémica. Hay gobiernos que han enviado sus propios medios aéreos (como es el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Irlanda, entre otros), pero otros han solicitado ayuda para el traslado. Según ha explicado el Gobierno central, el desembarco debería hacerse este domingo con la máxima rapidez, antes de que empeoren las condiciones del mar.

Mientras tanto, los ministros de Sanidad y de Interior, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, han llegado a Tenerife para asistir al proceso de desembarco de los pasajeros del crucero. “Los españoles serán los primeros evacuados, y ya está todo preparado, tenemos todos los equipos de protección”, ha destacado Mónica García al llegar. “Es un operativo del que estamos orgullosos que la OMS nos lo haya encargado a nosotros”. Ahora, la polémica política deja en el aire la realización de este operativo.

*Con información de EFE

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