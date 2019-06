A pesar de que él no quería, no le dieron ("bola por suerte") y una médica le hizo un electro: "A medida que el papelito salía de la máquina, la doctora llamaba urgente pidiendo el traslado, yo totalmente boleado y con la presión baja y un dolor que no me dejaba respirar no tenía fuerzas para dar pelea y me resigné a acompañarlos no sin antes aclarar que de mi local salía caminando y no en camilla. Cuando subí a la ambulancia a todo lo que da con mi compañera agarrándome de la mano entendí que esto no era una boludez , en ese momento me vinieron a la cabeza mis amigos Cacha y Roberto que ambos murieron de un infarto en los últimos meses".