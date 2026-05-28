Primer auto eléctrico de Ferrari desata polémica entre seguidores

El Luce, al incorporar cinco plazas, rompe con la tradición de deportivos de dos asientos que caracteriza a Ferrari. (Ferrari)

La llegada del primer vehículo completamente eléctrico de Ferrari, el modelo Luce, ha generado una fuerte controversia entre los seguidores de la marca y los analistas del sector automotriz. El histórico fabricante italiano, conocido mundialmente por sus deportivos de lujo y su estrecha relación con la Fórmula 1, decidió dar un giro radical a su tradición presentando este automóvil.

El resultado ha sido una oleada de reacciones divididas, un impacto inmediato en el valor de las acciones de la empresa y un intenso debate sobre el rumbo que toma Ferrari en la era de la electrificación.

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Ferrari Luce: el primer auto eléctrico de la marca y la reacción del mercado

El debut del Ferrari Luce marca un hito en la trayectoria de la marca, ya que nunca antes la casa de Maranello había producido un vehículo completamente eléctrico. Con un precio de venta estimado en 640.000 dólares, el Luce se distingue no solo por su motorización sino también por su diseño, que se aparta de la estética tradicional de Ferrari.

El debut del Ferrari Luce marca un hito en la trayectoria de la marca. (Ferrari)

Este modelo fue desarrollado en colaboración con la agencia LoveFrom, dirigida por Jony Ive, el exjefe de diseño de Apple, lo que introduce un enfoque novedoso en la concepción visual y funcional del automóvil. La innovación, sin embargo, no ha sido bien recibida por un sector de sus seguidores: tras el anuncio, las acciones de Ferrari en la bolsa de Milán sufrieron una caída del 8%.

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El Luce, al incorporar cinco plazas, rompe con la tradición de deportivos de dos asientos que caracteriza a Ferrari. Además, la marca optó por fabricar internamente todos los componentes del vehículo, asegurando no solo la calidad del producto sino también el control sobre las futuras reparaciones y el valor de reventa.

En cuanto a desempeño, el Luce equipa un motor eléctrico en cada rueda, lo que le permite alcanzar los 96 kilómetros por hora en aproximadamente 2,5 segundos. Esta configuración técnica lo posiciona en la vanguardia tecnológica, pero al mismo tiempo genera dudas entre los entusiastas más conservadores de la marca.

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El interior del Ferrari Luce revela una transformación profunda en la identidad visual y funcional de la marca. (Ferrari)

Críticas y respaldo: la polarización de los seguidores ante el Ferrari eléctrico

El lanzamiento del Luce ha sido calificado como uno de los más polémicos en la historia de Ferrari. Las opiniones en redes sociales reflejan una fractura entre quienes consideran que la marca ha traicionado sus raíces y quienes celebran la apuesta por la innovación.

Algunos fanáticos han expresado su descontento en términos duros, llamando al nuevo modelo “chatarra digna del basurero”. Otros usuarios han establecido paralelismos con la transformación experimentada por Jaguar, criticada años antes por abandonar su estilo clásico en la transición a los vehículos eléctricos.

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Entre los comentarios más contundentes se encuentra el de un usuario que escribió: “Ferrari acaba de destruir su marca, tal como hizo Jaguar. Esto es chatarra directa al basurero”.

El lanzamiento del Luce ha sido calificado como uno de los más polémicos en la historia de Ferrari. Ferrari/Handout via REUTERS

Sin embargo, el debate no se limita a la base de seguidores. Luca Cordero di Montezemolo, quien fue director ejecutivo de Ferrari entre 1991 y 2014, manifestó públicamente su preocupación por el rumbo que ha tomado la empresa con el Luce.

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Su declaración fue enfática: “Estamos arriesgando la destrucción de un mito y siento mucha pena por eso. Espero que al menos le quiten el caballo rampante a ese carro”.

A pesar de las críticas, existen también voces que defienden la decisión de Ferrari. Algunas publicaciones en redes sociales elogian el diseño y consideran que la presentación del Luce constituye un cambio de paradigma para la marca, llegando a describir el prototipo como una “magistral muestra de diseño”.

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Contexto de la industria automotriz

La apuesta de Ferrari por un modelo eléctrico se produce en un contexto donde varias marcas de autos deportivos de alta gama revisan sus estrategias frente a la electrificación.

El Ferrari Luce fue presentado oficialmente en Roma el 25 de mayo, mostrando un diseño inusual para un deportivo de la firma y siendo una berlina de 4 puertas y 5 asientos. (Ferrari)

Competidores directos, como Lamborghini y Porsche, han decidido reducir el alcance de sus planes para vehículos eléctricos ante la baja demanda y la fuerte competencia proveniente de fabricantes chinos.

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El director ejecutivo de Ferrari, Benedetto Vigna, explicó que el desarrollo del Luce tomó cerca de cinco años. La marca italiana, en un primer momento, había descartado la posibilidad de producir un vehículo totalmente eléctrico, enfocándose en variantes híbridas que combinan gasolina y electricidad.

A nivel global, grandes fabricantes como Ford y Volkswagen han optado por reforzar su oferta de vehículos de gasolina en mercados como el estadounidense, influenciados por la escasez de incentivos para autos eléctricos tras cambios regulatorios durante la presidencia de Donald Trump.

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Uno de los aspectos más singulares del Luce es la colaboración entre Ferrari y LoveFrom, la agencia fundada por Jony Ive tras su paso por Apple. Este vínculo aportó una visión diferente al proceso de diseño, alejando al nuevo modelo de las líneas clásicas de la marca italiana y acercándolo a un concepto más integral e innovador.