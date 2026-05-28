Ring Royale 2: Poncho de Nigris anuncia fecha del segundo combate de box entre influencers

Ring Royale confirma su segunda edición para el 2 de marzo de 2027 con Poncho de Nigris al frente de la organización

Ring Royale volverá el 2 de marzo de 2027 con una segunda edición que busca repetir el alcance digital de su debut, después de que Poncho de Nigris corrigió en público la versión de que el evento regresaría en septiembre y confirmó que la siguiente función será otra vez en marzo.

El anuncio reactiva el proyecto de box amateur entre celebridades e influencers tras la conversación que generó su primera fecha, realizada el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey.

En aquella primera edición, los boletos costaron de $377 a $4,563 y el evento comenzó a las 18:00 horas, con apertura de puertas dos horas antes. La función también se transmitió en vivo en plataformas digitales oficiales, con acceso gratuito en espacios como TikTok, Twitch y YouTube.

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La fecha de Ring Royale 2 se confirmó luego de la fiesta de cumpleaños organizada por Poncho de Nigris en Monterrey, donde Alfredo Adame habló de su intención de volver a pelear. Adame mencionó que el espectáculo podría realizarse en septiembre de 2026, pero De Nigris lo corrigió y señaló que el regreso oficial será en marzo de 2027.

El evento Ring Royale 2 buscará igualar el alcance digital de su debut tras el éxito obtenido en plataformas como TikTok, Twitch y YouTube (Instagram: @ponchodenigris)

Eso responde la pregunta central sobre el evento: Ring Royale 2 sí se realizará y la fecha confirmada es el próximo 2 de marzo de 2027. Hasta ahora, la organización no ha revelado la cartelera completa de peleadores.

Alfredo Adame lanzó un reto a Sergio Mayer tras ganar la pelea principal

Después de imponerse en la pelea estelar de la primera edición, Alfredo Adame dijo que ahora quiere enfrentar a Sergio Mayer. “Al Mayer, lo quiero subir en el Ring Royale 2”, declaró Adame frente a cámaras durante el festejo en Monterrey.

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Hasta el momento, Sergio Mayer no ha respondido públicamente al reto. El señalamiento se volvió tema de conversación en redes sociales por la exposición mediática de ambos personajes y por los enfrentamientos públicos que han protagonizado.

La fecha de Ring Royale 2 fue aclarada oficialmente, descartando el rumor de un posible regreso en septiembre de 2026 (RS: @ponchodenigris)

La expectativa alrededor de la nueva función también creció porque otras figuras ya habían mostrado interés en sumarse a futuras peleas virales. Entre los nombres mencionados en el texto fuente aparecen La Wanders Lover, Bellakath, Yeri Mua y Oscar “Baby Face”.

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La primera función mezcló boxeo, freestyle y música en la Arena Monterrey

Ring Royale se realizó el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey con un formato que combinó peleas de boxeo entre celebridades, influencers y deportistas, además de batallas de freestyle y presentaciones musicales en vivo.

La cartelera incluyó Alfredo Adame contra Carlos Trejo, Karely Ruiz contra Marcela Mistral, Aldo de Nigris contra Nicola Porcella, Abelito contra Bull Terrie y Alberto del Río “El Patrón” contra Chuy Almada. También hubo una pelea de boxeo en parejas entre las drag queens La Kyliezz y Georgiana frente a Alexis Mvgler y Velvetine.

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El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Sergio Mayer genera expectativa, tras el reto público lanzado en la fiesta de Poncho de Nigris (Sergio Mayer Es, YouTube

En el programa musical y de exhibición participaron RC contra Ghetto Living y Aczino contra Azuky en freestyle, mientras que Luis R. Conríquez encabezó el show musical. La organización no permitió cámaras profesionales y hubo alta asistencia tanto en el recinto como en línea.

El concepto de Ring Royale llamó la atención por juntar rivalidades mediáticas, creadores de contenido y momentos pensados para circular en redes sociales. Con la fecha ya definida para 2027, el proyecto entra en una segunda etapa mientras se esperan los anuncios oficiales sobre los nuevos combates.

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