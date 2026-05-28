Lionel Messi jugará su sexto Mundial: los cuatro récords que buscará romper

Lionel Messi se prepara para disputar su sexto Mundial con la selección argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lionel Messi se alista para disputar su sexto Mundial, una marca que pocos futbolistas en la historia han alcanzado. El capitán de la selección argentina, que el 24 de junio de 2026 cumplirá 39 años en plena competencia —ya tendrá 38 al inicio del torneo—, buscará en Estados Unidos, Canadá y México cerrar su trayectoria mundialista de la misma manera en que la inició: dejando huella.

En una carrera repleta de récords, el rosarino tendrá en la Copa del Mundo la oportunidad de seguir agregando perlas a sus estadísticas personales. Leo ya es el jugador con más partidos disputados en Mundiales con sus 26 apariciones en las anteriores cinco experiencias, superando a Lothar Matthäus de Alemania (25 partidos), Miroslav Klose de Alemania (24 partidos), Paolo Maldini de Italia (23 partidos) y Cristiano Ronaldo de Portugal (22 partidos), el otro que está en actividad de este listado. El dato a tener en cuenta es que el seleccionado que llegue a la final disputará en total ocho encuentros.

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Entre los registros que intentará engrosar aparece el de los tantos en Mundiales. Leo gritó 13 goles entre Alemania 2006 (1), Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1) y Qatar 2022 (7), recordando la increíble sequía que sufrió en Sudáfrica 2010. En la tabla histórica figura cuarto junto con el francés Just Fontaine, que tiene una marca inalcanzable: anotó 13 goles en los seis partidos del único Mundial (Suecia 1958) que protagonizó. Por delante aparecen el alemán Miroslav Klose (16), el brasileño Ronaldo Nazario (15) y el alemán Gerd Müller (14). La nómina cuenta también con la destacada cosecha del francés Kylian Mbappé, que a sus 27 años ya suma 12 tantos en dos Copas del Mundo.

Según los registros históricos, la Pulga precisa de otras dos asistencias (contabilizó 8 hasta el momento) para igualar el registro de los 10 pases de gol que cosechó Pelé a lo largo de sus distintas presencias mundialistas.

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Su participación en Estados Unidos, México y Canadá significará que se convierta automáticamente en el jugador con más presencias en Copas del Mundo, una cifra que también imitarían Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa. La Pulga y CR7 hoy contabilizan cinco participaciones cada uno, al igual que los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966), Rafa Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018), Andrés Guardado (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), el alemán Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998) y el italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014).

Habrá otro objetivo para Messi, tan tentador como complejo: unirse al selecto grupo de jugadores con más finales mundialistas. Los brasileños Pelé (1958, 1962 y 1970), Cafú (1994, 1998 y 2002) y Ronaldo (1994, 1998 y 2002), junto con los alemanes Matthäus (1982, 1986 y 1990) y Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990) figuran en el distinguido terreno con más definiciones.

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La tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Messi con los Mundiales arrancó en Alemania 2006, cuando tenía apenas 18 años. Su participación fue breve —tres partidos, uno como titular— pero suficiente para anticipar lo que vendría: un gol ante Serbia y Montenegro en una goleada 6-0 que Argentina ganó con autoridad. El equipo llegó a cuartos de final, donde cayó ante Alemania en penales.

Sudáfrica 2010 trajo una versión más protagónica pero menos efectiva en términos de gol. Messi disputó los cinco partidos del equipo como titular y capitán, pero no convirtió ninguna anotación. Argentina llegó a cuartos de final, donde una derrota 4-0 ante Alemania terminó con las aspiraciones del equipo dirigido por Diego Maradona.

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Brasil 2014 había sido, hasta entonces, su mejor actuación mundialista. Cuatro goles en siete partidos, el Premio al Mejor Jugador del Torneo y una final ante Alemania que Argentina perdió 1-0 en el alargue. Fue la primera final mundialista de Messi y dejó una herida que tardaría años en sanar.

Rusia 2018 representó la participación más dolorosa para el rosarino en una Copa del Mundo. Un solo gol en cuatro partidos, una derrota ante Croacia por 3-0 en la fase de grupos y una eliminación en octavos de final ante Francia —futura campeona— por 4-3.

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Qatar 2022 cambió todo. Messi anotó siete goles en siete partidos —su mejor registro en una sola Copa del Mundo— y condujo a Argentina a la conquista del título ante Francia, en una final que muchos consideran la más dramática de la historia del torneo.

LOS NÚMEROS DE LA CARRERA DE MESSI

Los 900 goles de Messi en sus clubes (Infobae)

A los 38 años, Messi acumula estadísticas que difícilmente tengan parangón en el fútbol moderno. Con la selección argentina suma 198 partidos, 116 goles y 61 asistencias. De esos goles, 53 llegaron en amistosos, 14 en Copa América, 36 en las Eliminatorias Sudamericanas —siendo el máximo goleador histórico de esa competencia— y 13 en Mundiales.

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A nivel de clubes, el rosarino alcanzó en marzo de 2026 el gol número 900 de su carrera profesional, ante el Nashville SC en la Concachampions, con un zurdazo que abrió el marcador. Lo hizo a los 38 años y 268 días, tras 1.142 partidos, convirtiéndose en el futbolista que más rápido llegó a esa cifra, por delante de Cristiano Ronaldo, quien necesitó 39 años, 213 días y 1.236 encuentros para alcanzar el mismo registro.

El grueso de su producción goleadora se forjó en el FC Barcelona, donde marcó 672 goles y dio 269 asistencias en 778 partidos. En el Paris Saint-Germain aportó 32 goles y 34 asistencias en 75 encuentros. Desde su llegada al Inter Miami, en tanto, lleva 90 goles y 48 asistencias en 103 cotejos, con la MLS Cup 2025 como el título más reciente —el primero en la historia del club—.

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Actualmente suma 910 goles y 412 asistencias en 1154 encuentros. Anotó 764 con la zurda, 111 con la derecha, 31 con la cabeza y 4 con otras partes del cuerpo. Fueron 113 de penal y 71 de tiro libre. Registró 52 hat-tricks y, en dos ocasiones, marcó cinco goles en un mismo partido: ante Estonia en un amistoso con la selección argentina (2022) y ante el Bayer Leverkusen en la Champions League (2012). Su mejor temporada fue la de 2012, con 91 goles entre club y selección.

En términos de títulos, Messi suma 48 trofeos: 35 con Barcelona, 3 con el Paris Saint-Germain, 6 con la selección argentina —entre ellos la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022— y 3 con el Inter Miami. El Mundial 2026 se perfila como el último capítulo de una carrera que, en números, no tiene comparación en la historia del fútbol.

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Los 900 goles de Messi con sus partes del cuerpo (Infobae)

EL FIXTURE DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

La Albiceleste integra el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania. Su debut está fijado para el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium, con inicio a las 22:00 horas de Argentina. La segunda presentación será el lunes 22 de junio frente a Austria en el Dallas Stadium, a las 14:00 horas locales argentinas. El cierre de la fase de grupos tendrá lugar el sábado 27 de junio contra Jordania, también en Dallas, a las 23:00 horas.

De avanzar como líderes del grupo, el camino proyectado incluye un cruce en dieciseisavos de final el 3 de julio en el Miami Stadium ante el segundo del Grupo H —donde figuran España y Uruguay—, octavos el 7 de julio en Atlanta, cuartos el 11 de julio en Kansas City y semifinales el 15 de julio en Atlanta. La final está programada para el domingo 19 de julio a las 15:00 horas en Nueva York.