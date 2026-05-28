Deportes

Lionel Messi jugará su sexto Mundial: los cuatro récords que buscará romper

El capitán de la selección argentina forma parte de la nómina de 26 futbolistas que Lionel Scaloni difundió para la cita en Estados Unidos, México y Canadá

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de Lionel Messi a lo largo de cinco Mundiales: 2006, 2010 con Maradona, 2014 con el trofeo, 2018 y 2022 levantando la Copa.
Lionel Messi se prepara para disputar su sexto Mundial con la selección argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lionel Messi se alista para disputar su sexto Mundial, una marca que pocos futbolistas en la historia han alcanzado. El capitán de la selección argentina, que el 24 de junio de 2026 cumplirá 39 años en plena competencia —ya tendrá 38 al inicio del torneo—, buscará en Estados Unidos, Canadá y México cerrar su trayectoria mundialista de la misma manera en que la inició: dejando huella.

En una carrera repleta de récords, el rosarino tendrá en la Copa del Mundo la oportunidad de seguir agregando perlas a sus estadísticas personales. Leo ya es el jugador con más partidos disputados en Mundiales con sus 26 apariciones en las anteriores cinco experiencias, superando a Lothar Matthäus de Alemania (25 partidos), Miroslav Klose de Alemania (24 partidos), Paolo Maldini de Italia (23 partidos) y Cristiano Ronaldo de Portugal (22 partidos), el otro que está en actividad de este listado. El dato a tener en cuenta es que el seleccionado que llegue a la final disputará en total ocho encuentros.

PUBLICIDAD

Entre los registros que intentará engrosar aparece el de los tantos en Mundiales. Leo gritó 13 goles entre Alemania 2006 (1), Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1) y Qatar 2022 (7), recordando la increíble sequía que sufrió en Sudáfrica 2010. En la tabla histórica figura cuarto junto con el francés Just Fontaine, que tiene una marca inalcanzable: anotó 13 goles en los seis partidos del único Mundial (Suecia 1958) que protagonizó. Por delante aparecen el alemán Miroslav Klose (16), el brasileño Ronaldo Nazario (15) y el alemán Gerd Müller (14). La nómina cuenta también con la destacada cosecha del francés Kylian Mbappé, que a sus 27 años ya suma 12 tantos en dos Copas del Mundo.

Según los registros históricos, la Pulga precisa de otras dos asistencias (contabilizó 8 hasta el momento) para igualar el registro de los 10 pases de gol que cosechó Pelé a lo largo de sus distintas presencias mundialistas.

PUBLICIDAD

Su participación en Estados Unidos, México y Canadá significará que se convierta automáticamente en el jugador con más presencias en Copas del Mundo, una cifra que también imitarían Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa. La Pulga y CR7 hoy contabilizan cinco participaciones cada uno, al igual que los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966), Rafa Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018), Andrés Guardado (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), el alemán Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998) y el italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014).

Habrá otro objetivo para Messi, tan tentador como complejo: unirse al selecto grupo de jugadores con más finales mundialistas. Los brasileños Pelé (1958, 1962 y 1970), Cafú (1994, 1998 y 2002) y Ronaldo (1994, 1998 y 2002), junto con los alemanes Matthäus (1982, 1986 y 1990) y Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990) figuran en el distinguido terreno con más definiciones.

Infografía que presenta una lista de los máximos goleadores históricos en Mundiales, mostrando nombres, países, goles, partidos y ediciones disputadas.
La tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Messi con los Mundiales arrancó en Alemania 2006, cuando tenía apenas 18 años. Su participación fue breve —tres partidos, uno como titular— pero suficiente para anticipar lo que vendría: un gol ante Serbia y Montenegro en una goleada 6-0 que Argentina ganó con autoridad. El equipo llegó a cuartos de final, donde cayó ante Alemania en penales.

Sudáfrica 2010 trajo una versión más protagónica pero menos efectiva en términos de gol. Messi disputó los cinco partidos del equipo como titular y capitán, pero no convirtió ninguna anotación. Argentina llegó a cuartos de final, donde una derrota 4-0 ante Alemania terminó con las aspiraciones del equipo dirigido por Diego Maradona.

Brasil 2014 había sido, hasta entonces, su mejor actuación mundialista. Cuatro goles en siete partidos, el Premio al Mejor Jugador del Torneo y una final ante Alemania que Argentina perdió 1-0 en el alargue. Fue la primera final mundialista de Messi y dejó una herida que tardaría años en sanar.

Rusia 2018 representó la participación más dolorosa para el rosarino en una Copa del Mundo. Un solo gol en cuatro partidos, una derrota ante Croacia por 3-0 en la fase de grupos y una eliminación en octavos de final ante Francia —futura campeona— por 4-3.

Qatar 2022 cambió todo. Messi anotó siete goles en siete partidos —su mejor registro en una sola Copa del Mundo— y condujo a Argentina a la conquista del título ante Francia, en una final que muchos consideran la más dramática de la historia del torneo.

LOS NÚMEROS DE LA CARRERA DE MESSI

Los 900 goles de Messi en sus clubes
Los 900 goles de Messi en sus clubes (Infobae)

A los 38 años, Messi acumula estadísticas que difícilmente tengan parangón en el fútbol moderno. Con la selección argentina suma 198 partidos, 116 goles y 61 asistencias. De esos goles, 53 llegaron en amistosos, 14 en Copa América, 36 en las Eliminatorias Sudamericanas —siendo el máximo goleador histórico de esa competencia— y 13 en Mundiales.

A nivel de clubes, el rosarino alcanzó en marzo de 2026 el gol número 900 de su carrera profesional, ante el Nashville SC en la Concachampions, con un zurdazo que abrió el marcador. Lo hizo a los 38 años y 268 días, tras 1.142 partidos, convirtiéndose en el futbolista que más rápido llegó a esa cifra, por delante de Cristiano Ronaldo, quien necesitó 39 años, 213 días y 1.236 encuentros para alcanzar el mismo registro.

El grueso de su producción goleadora se forjó en el FC Barcelona, donde marcó 672 goles y dio 269 asistencias en 778 partidos. En el Paris Saint-Germain aportó 32 goles y 34 asistencias en 75 encuentros. Desde su llegada al Inter Miami, en tanto, lleva 90 goles y 48 asistencias en 103 cotejos, con la MLS Cup 2025 como el título más reciente —el primero en la historia del club—.

Actualmente suma 910 goles y 412 asistencias en 1154 encuentros. Anotó 764 con la zurda, 111 con la derecha, 31 con la cabeza y 4 con otras partes del cuerpo. Fueron 113 de penal y 71 de tiro libre. Registró 52 hat-tricks y, en dos ocasiones, marcó cinco goles en un mismo partido: ante Estonia en un amistoso con la selección argentina (2022) y ante el Bayer Leverkusen en la Champions League (2012). Su mejor temporada fue la de 2012, con 91 goles entre club y selección.

En términos de títulos, Messi suma 48 trofeos: 35 con Barcelona, 3 con el Paris Saint-Germain, 6 con la selección argentina —entre ellos la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022— y 3 con el Inter Miami. El Mundial 2026 se perfila como el último capítulo de una carrera que, en números, no tiene comparación en la historia del fútbol.

Los 900 goles de Messi con sus partes del cuerpo
Los 900 goles de Messi con sus partes del cuerpo (Infobae)

EL FIXTURE DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

La Albiceleste integra el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania. Su debut está fijado para el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium, con inicio a las 22:00 horas de Argentina. La segunda presentación será el lunes 22 de junio frente a Austria en el Dallas Stadium, a las 14:00 horas locales argentinas. El cierre de la fase de grupos tendrá lugar el sábado 27 de junio contra Jordania, también en Dallas, a las 23:00 horas.

De avanzar como líderes del grupo, el camino proyectado incluye un cruce en dieciseisavos de final el 3 de julio en el Miami Stadium ante el segundo del Grupo H —donde figuran España y Uruguay—, octavos el 7 de julio en Atlanta, cuartos el 11 de julio en Kansas City y semifinales el 15 de julio en Atlanta. La final está programada para el domingo 19 de julio a las 15:00 horas en Nueva York.

Temas Relacionados

Selección Argentina Mundial 2026Mundial 2026Lionel MessiCristiano RonaldoKylian Mbappédeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Los días, horarios y sedes de los encuentros que tendrá la Albiceleste de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador de la Albiceleste difundió la nómina con los futbolistas que defenderán el título obtenido en Qatar 2022

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado

Alejandro, el padre de Juanma y Fran, compartió en Infobae a la Tarde cómo vivió la jornada en la que sus dos hijos jugaron en simultáneo en Roland Garros, y relató el orgullo de seguir la victoria ante el número uno del mundo

La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda necesita los tres puntos para avanzar en el torneo continental. Transmite Fox Sports y Disney+ desde las 21.30

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La sorpresa que le preparó Alpine a Franco Colapinto en su cumpleaños: “Estoy avergonzado”

Integrantes del equipo francés de Fórmula 1 le regalaron una torta al piloto argentino en la base de Enstone

La sorpresa que le preparó Alpine a Franco Colapinto en su cumpleaños: “Estoy avergonzado”

DEPORTES

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La sorpresa que le preparó Alpine a Franco Colapinto en su cumpleaños: “Estoy avergonzado”

TELESHOW

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

Ivana Figueiras, durísima con Chechu Bonelli tras el nuevo escándalo con Darío Cvitanich: “Un límite”

Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Universal Studios abrirá su primer parque temático exclusivo para niños pequeños en julio de 2026

Universal Studios abrirá su primer parque temático exclusivo para niños pequeños en julio de 2026

Desde hace un año más de 100 mil personas continúan sin acceso al agua potable en la región panameña de Azuero

El Comando Sur destaca acción de Guatemala contra laboratorio ilegal

“Un pinchazo hoy puede representar una vida más saludable mañana”: vacuna contra el VPH previene hasta el 90% del cáncer de cuello uterino

República Dominicana prevé superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según el Banco Central