Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Argentina afrontará la 19ª Copa del Mundo de su historia (Foto: Reuters/Carlos Barria)

La selección argentina ya conoce a los 26 futbolistas que buscarán repetir el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni también tiene definido los días, horarios y sedes de todos sus partidos de primera ronda. Argentina, que integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, ya tiene su grilla para pelear por el pase a la instancia de eliminación directa.

El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22.00 (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14.00. Finalmente, los campeones vigentes cerrarán su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23.00.

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En caso de terminar como líder de su zona, la Albiceleste se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) el viernes 3 de julio en el Miami Stadium (horario sin definir). Con ese escenario, el camino, en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica el martes 7 en Atlanta. Proyectando los cuartos de final, los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 en Kansas City y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales el miércoles 15, en Atlanta. La final está programada para el domingo 19 a las 15.00 en Nueva York.

En caso de que la Selección culmine en el segundo puesto, el rival saldría del puntero del Grupo H, en el que parten como candidatos España y Uruguay. Ese duelo está pactado para el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

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Ante ese escenario, en octavos de final un posible rival podría ser algún segundo de los Grupos G y L, que tienen como favoritos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. Sería el lunes 6 en Dallas. De pensar en un potencial partido de cuartos de final, se jugará el viernes 10 en Los Ángeles. En semifinales, si es que el equipo de Scaloni avanza, disputaría su partido el martes 14 en Dallas. En este panorama, quedaría del lado del cuadro de los punteros de las zonas que tienen como cabezas de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, entrega el trofeo de la Copa Mundial al escenario durante el sorteo para la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025 (Foto AP/Chris Carlson)

Hay que tener en cuenta que habrá dos amistosos de preparación antes del debut formal en el certamen: el sábado 6 de junio chocarán con Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas y el martes 9 realizarán el último examen de exhibición frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Alabama.

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Será la 19ª aparición de Argentina en las 23 ediciones de la Copa del Mundo y la 14ª de manera consecutiva: se ausentó de Francia 1938, Brasil 1950, Suecia 1954 y no logró clasificar a México 1970. Sólo Brasil (presente en todas las ediciones) y Alemania (jugará la 21ª edición) lo superan en apariciones, teniendo en cuenta que Italia quedó en 18 presencias tras no clasificar a las últimas tres citas.

Luego de la confirmación del calendario por parte de la FIFA, Scaloni brindó declaraciones y expresó: “Como dije anteriormente, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos: jugar cada partido como si fuera el último”.

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“Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 y bueno, hará un poquito de calor. Pero como decía (Hristo) Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes, con el Mundial a la vista y esperemos que nos vaya bien”, concluyó el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium

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Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium

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La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B : Canadá, Bosnia-Herzegovina, Qatar y Suiza

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Irak y Noruega

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Jamaica, Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Los grupos del Mundial 2026