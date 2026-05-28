La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado”

Alejandro Cerúndolo expresó su orgullo por ver a sus dos hijos compitiendo simultáneamente en canchas principales de Roland Garros

La victoria de Juan Manuel Cerúndolo sobre el número uno del mundo, Jannik Sinner, en Roland Garros marcó un hito para el tenis argentino y sorprendió al circuito. Mientras Juanma lograba el mayor triunfo de su carrera, su hermano Francisco competía en simultáneo, redoblando la emoción para toda la familia.

Tras la jornada histórica, Alejandro, padre y entrenador de ambos, conversó en Infobae a la Tarde y analizó el partido, la polémica por la atención médica a Sinner y el orgullo que siente por sus hijos.

El triunfo de Juan Manuel Cerúndolo y la reacción familiar

“Sí, muy contento, realmente muy feliz y, y bueno, sorprendido en algún punto, porque sinceramente fue un día como inédito. Si bien nuestra vida siempre fue el tenis, no es usual que te pase esto el mismo día, dos hijos jugando a la misma hora en Roland Garros, en dos canchas tan importantes”, resumió Alejandro Cerúndolo.

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El triunfo histórico de Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner en Roland Garros marcó un hito para el tenis argentino (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Consultado sobre el desarrollo del partido ante Sinner, Alejandro remarcó: “Fue un partido muy importante porque con Sinner nos conocemos de hace mucho tiempo, tienen la misma edad, ellos jugaban mucho de chicos. Juanma al principio tenía mejores rankings que Sinner. Sinner después, ya a partir de los 17 años, dio un salto exponencial”.

Sobre el contexto climático, explicó: “El horario que nos pusieron no era demasiado agradable. Si bien podíamos intuir que podía pasar esto, porque él normalmente no sé por qué le afecta demasiado el calor, ya le ocurrió varias veces… pero también corrés el riesgo de que la cancha se pone mucho más seca y más rápida. Y él es un jugador sumamente ofensivo. Si bien Juanma juega muy bien, no es lo que más cómodo le queda que el partido sea tan rápido”.

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La jornada estuvo marcada por altas temperaturas en París, que influyeron en el desarrollo del partido según la familia Cerúndolo (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En cuanto a la polémica por las interrupciones médicas solicitadas por Sinner, el entrenador fue categórico: “Me pareció un poco sorprendente el momento en que paró el partido, el modo que él explicó su lesión, los médicos se lo llevan a un vestuario”.

“Ya este año pasó en Australia con Eliot Spizzirri, que el partido la verdad que respetuosamente debería haberlo ganado Spizzirri, pero lamentablemente ese partido Sinner ya lo había perdido porque le permitieron recuperarse 150 veces. Entiendo que él es un crack, pero no queda claro lo que pasó hoy. Lo que pasó hoy fue muy extraño”, expresó.

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El partido entre Cerúndolo y Sinner generó polémica por las interrupciones médicas solicitadas por el número uno del mundo en momentos clave (Foto AP/Thibault Camus)

“No sabía que se podía pedir fisio en el medio de un game y aparte a él ni siquiera le dieron un warning, porque en su momento él estaba haciendo tiempo, hasta que decidieron que viniera el fisio, paró el partido no sé cuántos minutos. Ahí pudo recuperarse, después va al vestuario, fueron otros cinco o diez minutos… gracias a Dios salió bien, pero podía haber salido muy mal”, agregó.

Orgullo argentino y futuro: la mirada de Alejandro Cerúndolo sobre el tenis mundial

Al analizar la magnitud del logro, Alejandro no dudó: “Es la victoria más importante de su carrera. Pese a la polémica que se generó. Como triunfo es impresionante, hoy recién me llegó un dato que la última vez que un argentino le ganó a un número uno del mundo fue Calleri, en la Copa Davis, creo que fue con Ferrero. Ganarle a un número uno del mundo, es que te diría que no es que es imposible, pero no es algo usual. Primero, que te toque un número uno y segundo ganarle”.

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La familia Cerúndolo sigue apostando al esfuerzo y la ilusión: “Simplemente celebrar y seguir con tranquilidad y aplomo en el torneo, que es la idea de seguir progresando en la medida que se pueda”.

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