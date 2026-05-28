Universal Studios abrirá su primer parque temático exclusivo para niños pequeños en julio de 2026

Universal Destinations & Experiences abre su primer parque temático para niños pequeños en Frisco, Texas, el 1 de julio de 2026. (Universal Kids Resort)

El grupo estadounidense Universal Destinations & Experiences confirmó la apertura de un nuevo parque temático dirigido a familias con niños pequeños en Frisco, Texas, con fecha de inauguración programada para el 1 de julio de 2026. Esta decisión afecta a residentes y visitantes del estado de Texas y a la industria de turismo familiar en Estados Unidos, al introducir una propuesta de entretenimiento diseñada exclusivamente para el público infantil. El proyecto representa la primera iniciativa de Universal orientada de manera integral a este segmento.

De acuerdo con información oficial publicada por Universal Destinations & Experiences y medios como USA Today, tanto las entradas como las reservas hoteleras para el Universal Kids Resort están disponibles desde el 28 de mayo de 2026. El parque, con una extensión de 20 acres, presentará siete áreas temáticas inspiradas en franquicias reconocidas como Shrek, SpongeBob SquarePants, Minions y Jurassic World. El complejo contará también con un hotel de 300 habitaciones, de acuerdo con el comunicado corporativo.

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El desarrollo de Universal Kids Resort fue anunciado en 2023 y ha contado con seguimiento por parte de autoridades locales y estatales de Texas. Se trata del primer parque regional de Universal en Estados Unidos centrado en niños pequeños, una estrategia que responde al aumento de la población familiar en el área de Dallas-Fort Worth y a la competencia en el sector de ocio temático. Así lo analizaron medios como CBS News.

¿Cuándo abre Universal Kids Resort y dónde se ubica?

El parque Universal Kids Resort abrirá sus puertas el 1 de julio de 2026 en la ciudad de Frisco, Texas. La ubicación se encuentra dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, una de las zonas de mayor crecimiento demográfico en Estados Unidos. La apertura fue confirmada el 28 de mayo de 2026 por la empresa matriz y por medios especializados.

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Las entradas para Universal Kids Resort y las reservas de hotel estarán disponibles a partir del 28 de mayo de 2026 vía web oficial. (Universal Kids Resort)

¿Cuáles son las áreas temáticas del parque Universal Kids Resort?

Según la información oficial, el parque está compuesto por siete áreas temáticas:

Isle of Curiosity : zona de bienvenida donde se encuentra a Gabby de “Gabby’s Dollhouse”.

DreamWorks’ TrollsFest : espacio dedicado a Trolls, con shows y dos atracciones mecánicas.

DreamWorks’ Shrek’s Swamp : área inspirada en Shrek, con una atracción principal sobre el encuentro entre Shrek y Fiona y juegos de agua y secos.

DreamWorks’ Puss in Boots Del Mar : zona de El Gato con Botas, con espectáculos, juegos y actividades.

Illumination’s Minions vs. Minions: Bello Bay Club : espacio donde los Minions amarillos y púrpuras protagonizan atracciones y paseos.

Jurassic World Adventure Camp : área de Jurassic World con montaña rusa familiar y juegos.

Nickelodeon’s SpongeBob SquarePants Bikini Bottom: zona dedicada a Bob Esponja, con juegos acuáticos y atracciones interactivas.

La oferta se completa con jardines sensoriales y zonas de descanso para visitantes, según el anuncio de Universal Destinations & Experiences.

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¿Qué precios tienen las entradas y los paquetes de Universal Kids Resort?

Las entradas para el parque están disponibles desde el 28 de mayo de 2026. Los pases de un día parten de 54,99 dólares estadounidenses por persona, mientras que los pases anuales que incluyen estacionamiento tienen un precio inicial de 164,99 dólares. Existen opciones de paquetes familiares que combinan alojamiento en el hotel del complejo y acceso al parque. Los niños menores de dos años ingresan de manera gratuita, y hay diferentes tipos de habitaciones para familias, según la información de la empresa y de Inside Universal.

¿Qué servicios y comodidades ofrece el parque y su hotel?

El Universal Kids Resort integra un hotel de 300 habitaciones dentro del mismo recinto, dirigido a familias que buscan una experiencia completa. Los servicios incluyen acceso directo al parque, áreas de juego adaptadas, jardines sensoriales y facilidades para personas con necesidades especiales. La empresa informó que el diseño incorpora estándares de accesibilidad y atención a la diversidad, con espacios y atracciones pensadas para la interacción familiar.

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Universal Kids Resort se sitúa en la zona de Dallas-Fort Worth, una región con crecimiento demográfico y demanda de turismo familiar en Texas. (Universal Kids Resort)

¿Quiénes son los personajes y franquicias presentes en Universal Kids Resort?

El parque reúne franquicias reconocidas a nivel internacional:

Shrek y El Gato con Botas , de DreamWorks.

Trolls , también de DreamWorks.

Minions , de Illumination.

Jurassic World , de Universal Pictures.

SpongeBob SquarePants , de Nickelodeon.

Gabby’s Dollhouse, de DreamWorks y Netflix.

Estos personajes protagonizan atracciones, espectáculos, juegos y actividades en cada una de las áreas temáticas, de acuerdo con el comunicado de la empresa y medios especializados.

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¿Cuál es la diferencia entre Universal Kids Resort y otros parques de Universal?

A diferencia de los parques tradicionales de Universal, el Universal Kids Resort está dirigido exclusivamente a niños pequeños y sus familias. El diseño de las atracciones, el tipo de espectáculos y la ambientación están enfocados en la experiencia infantil y en la participación conjunta con adultos. Según declaraciones de Sarah Gibbon, vicepresidenta de Universal Creative, “en cada punto se consideró cómo diseñar un lugar especialmente para niños, donde pudieran explorar, imaginar y aventurarse en compañía de sus familias y amigos”, cita recogida por USA Today.

¿Qué impacto tiene la apertura del parque en la economía local?

La llegada de Universal Kids Resort a Frisco, Texas, supone un estímulo para el sector turístico y la economía local. Según estimaciones de Community Impact, se prevé un aumento en la demanda hotelera y de servicios en la región de Dallas-Fort Worth. El parque y su hotel generarán varios cientos de empleos directos e indirectos, de acuerdo con cifras difundidas por la empresa y autoridades municipales.

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El gobierno de Frisco ha respaldado la iniciativa, destacando la contribución al desarrollo económico y la creación de nuevas oportunidades laborales en la zona, según comunicados oficiales.

Universal Kids Resort contará con siete áreas temáticas basadas en franquicias populares como Shrek, Bob Esponja, Minions y Jurassic World. (Opy Morales/Infobae)

¿Cómo comprar entradas y reservar alojamiento en Universal Kids Resort?

Las entradas, pases anuales y reservas de hotel pueden realizarse a través del sitio web oficial del parque, UniversalKidsResort.com. Los visitantes disponen de opciones para compras individuales, paquetes familiares y estancias combinadas con acceso al parque. La empresa recomienda verificar la disponibilidad y las condiciones de ingreso antes de planificar la visita.

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¿Qué se puede esperar tras la inauguración?

A partir del 1 de julio de 2026, residentes y turistas en Texas tendrán acceso a un parque temático orientado específicamente al público infantil, con una oferta basada en franquicias cinematográficas y televisivas. El complejo operará todo el año, con diferentes modalidades de pase y servicios adaptados a la demanda familiar. De acuerdo con la empresa, el objetivo es consolidar al Universal Kids Resort como una referencia en el turismo familiar del sur de Estados Unidos y evaluar la posibilidad de replicar el modelo en otras regiones en el futuro.