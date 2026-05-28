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Día de la Higiene Menstrual: Niñas y adolescentes en México faltan a clases por temor a burlas durante su periodo

Una encuesta expone los desafíos que aún enfrentan las adolescentes para asistir a clases debido a estigmas y falta de servicios básicos

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Ilustración de una niña sentada en unos escalones bajo la lluvia, con una escuela de fondo. En una burbuja de pensamiento aparecen un calendario y una gota de sangre.
Un nuevo estudio revela cómo la desinformación impacta la confianza, la permanencia escolar y la autoestima de niñas en México. Imagen Ilustrativa Infobae

Un sondeo realizado entre 3 mil niñas, adolescentes y mujeres evidenció que en México, el 66 % de las personas que menstrúan recibieron poca o nula información al experimentar su primer periodo, lo que revela la falta de condiciones para asegurar una menstruación digna como derecho humano fundamental.

Dicha información se dio a conocer durante la Reunión Interinstitucional de la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna 2026 el cual se organizó con motivo del Día de la Higiene Menstrual, el cual se conmemora hoy 28 de mayo.

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Además, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, elaborada por Essity, Unicef y Menstruación Digna México, el 31 % de las niñas y adolescentes menores de 15 años ha faltado a la escuela durante su periodo, por motivos como el temor a manchar la ropa, la falta de baños o agua en los planteles, o el miedo a las burlas y el acoso.

Estas cifras revelan que el ciclo menstrual sigue limitando la participación en actividades cotidianas: el 34 % de las mujeres consultadas dejó de realizarlas por dolor y el 33 % evitó involucrarse en ellas por temor a mancharse.

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A escala internacional, las niñas y adolescentes en regiones en desarrollo pueden perder entre 10 y 20 % del ciclo escolar debido a causas relacionadas con la menstruación.

Faltar varios días cada mes genera un rezago académico que, a largo plazo, incrementa la probabilidad de abandono escolar definitivo.

Menstruación saludable
La salud menstrual implica que niñas, adolescentes y jóvenes puedan acceder a la información y condiciones necesarias para gestionar su menstruación de manera saludable. - Crédito: composición Infobae Perú/Amanda Gallardo/Galápagos Conservancy

El rezago escolar por menstruar sigue siendo una realidad en México

Y es que especialistas señalan que en México, alcanzar una menstruación verdaderamente digna requiere mucho más que distribuir insumos, ya que implica transformar las narrativas sociales, fortalecer las políticas públicas, garantizar servicios integrales y construir respuestas coordinadas, tal como lo señaló durante el evento Dosia Calderón representante adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Calderón celebró que este tema haya dejado de estar oculto bajo el tabú, al impactar diariamente la salud, la educación y los proyectos de vida de millones de niñas, adolescentes y personas menstruantes en el país.

Afirmó que hablar de menstruación digna significa defender derechos humanos fundamentales, incluyendo la salud integral, la educación sin interrupciones, el acceso al agua y al saneamiento.

La especialista también subrayó la urgencia de garantizar información científica libre de estigmas y el derecho inalienable a vivir sin discriminación ni violencia.

Menstruación saludable
La salud menstrual implica que niñas, adolescentes y jóvenes puedan acceder a la información y condiciones necesarias para gestionar su menstruación de manera saludable. - Crédito: Plan International Perú

La menstruación, enfatizó, es un proceso natural que nunca debe ser motivo de vergüenza, exclusión o desigualdad, aunque la realidad exige redoblar esfuerzos.

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