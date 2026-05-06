Babasónicos regresa al Palacio de los Deportes: fecha y preventa para la banda argentina de rock alternativo

Babasónicos anuncia su regreso a la Ciudad de México con un concierto en el Palacio de los Deportes el 25 de noviembre de 2026 (Ocesa)

Babasónicos confirma su regreso a la Ciudad de México con un concierto programado para el próximo 25 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes, un espacio reconocido dentro de los grandes recintos de la capital mexicana.

La preventa de boletos comenzará el 11 de mayo, una fecha que se perfila como clave para las decenas de miles de seguidores de la banda argentina, que mantiene un promedio mensual de más de 5 millones de oyentes en plataformas digitales y ha superado 450 millones de reproducciones solo con temas como “Irresponsables” y “Como Eran Las Cosas”.

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El anunció del concierto llega menos de un año después del lanzamiento de CUERPOS, Vol. 1, el material más reciente de Babasónicos, el cual vio la luz a finales de 2025. El disco incluye nuevas canciones como “TIEMPO OFF”, “MIAU” y “MERCADO BLUE”, que se integran con los clásicos de la agrupación en los conciertos actuales.

El show en el Palacio de los Deportes marcará el reencuentro de Babasónicos con sus miles de fans mexicanos tras el lanzamiento de CUERPOS, Vol. 1 (Infobae)

Babasónicos y su estrecha relación con el público mexicano

El Palacio de los Deportes será el escenario donde la banda argentina pretende refrendar su vigencia como exponente del rock latinoamericano. La relación entre Babasónicos y México se ha consolidado durante más de tres décadas de presentaciones, primero en espacios alternativos y luego en foros masivos de la capital mexicana.

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Desde su debut en 1994, cuando tocaban en escenarios improvisados de lugares como El Chopo y Tepito, la banda experimentó un crecimiento que incluyó shows en bares de Ecatepec y Neza, así como actuaciones en el Auditorio Nacional, el Teatro Metropólitan, Auditorio BB, Plaza Condesa y el Foro Alicia.

El nuevo disco CUERPOS, Vol. 1 de Babasónicos presenta canciones como “TIEMPO OFF”, “MIAU” y “MERCADO BLUE”, que integran el repertorio del tour

En declaraciones de Diego Uma Rodríguez, integrante de la agrupación, los inicios en México estuvieron marcados por presentaciones en la calle y ante públicos reducidos. El avance sostenido de su trayectoria permitió a Babasónicos compartir escenarios con exponentes del rock nacional como Café Tacvba, Maldita Vecindad y Zoé.

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La banda también formó parte de festivales como Vive Latino y hasta Coachella, y registró un disco en vivo en la capital mexicana, “Desde adentro – Impuesto de fe”, grabado en los Quarry Studios de la ciudad.

Babasónicos cuenta con más de 5 millones de oyentes mensuales y 450 millones de reproducciones en plataformas digitales, según cifras oficiales (Chule Valerga)

El vínculo con el público mexicano incluye más de 10 presentaciones en el Auditorio Nacional, desde su primera aparición en 2006, año que marcó un parteaguas en la conexión con la audiencia local.

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A lo largo de los años, Babasónicos ha editado sus discos de manera simultánea en Argentina y México, y ha mantenido una presencia constante a través de giras, discos y colaboraciones en el país.

La preventa Banamex para el concierto de Babasónicos inicia el 11 de mayo, seguida por la venta general el 12 de mayo en Ticketmaster (Ocesa)

Canciones recientes como “Tajada” o el álbum “Trinchera Avanzada” (2022) ejemplifican la permanencia e innovación de la banda, que se mantiene vigente para nuevas generaciones que se suman a su base de seguidores.

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En el concierto de noviembre, Babasónicos integrará tanto las canciones clásicas como las del nuevo material en una puesta en escena que buscará reafirmar su peso dentro del panorama del rock en español.

Los boletos podrán adquirirse en la preventa Banamex el 11 de mayo, mientras que la venta general estará disponible a partir del 12 de mayo en Ticketmaster o directamente en la taquilla del Palacio de los Deportes.

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