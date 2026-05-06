Crimen y Justicia

Ordenaron la detención de Felipe Petinatto en una causa por estafas

Cumplirá arresto domiciliario en un departamento del barrio porteño de Belgrano y solo podrá salir para continuar con su tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas

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Felipe Pettinato
Felipe Pettinato

Felipe Pettinato fue procesado en las últimas horas por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en una causa tramitada en los tribunales nacionales. Así lo resolvió el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además ordenó su arresto domiciliario con monitoreo electrónico y mantuvo la prohibición de salida del país.

Según la resolución judicial, a la que accedió Infobae, Pettinato fue considerado autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en hechos de falsificación de documentos privados, delitos que concurren de forma ideal entre sí.

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El magistrado dispuso que el imputado cumpla arresto domiciliario en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, quedó autorizado a salir únicamente para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas que le habían sido impuestos previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, en el marco de la condena dictada el pasado 20 de abril.

Felipe Pettinato se negó a dar sus últimas palabras en el juicio en su contra
El 20 de abril pasado Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo

La medida será supervisada mediante un dispositivo de monitoreo satelital GPS, a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia. Además, se informó que, en caso de incumplimiento del arresto domiciliario, podrían adoptarse nuevas medidas procesales.

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En paralelo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país para Pettinato y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de 1.500.000 pesos.

La resolución fue notificada a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, a la defensa del imputado y a la parte querellante.

Melchor Rodrigo
Melchor Rodrigo, el neurólogo de Felipe Pettinato

La situación procesal de Felipe Pettinato no es nueva. A fines de abril pasado fue condenado por el TOC N°14 en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció en 2022 tras un incendio en el departamento que el imputado ocupaba en el barrio de Belgrano.

Ese caso se originó la madrugada del 16 de mayo de 2022, cuando un foco ígneo se desató en el inmueble y derivó en la muerte del médico, que se encontraba en el lugar. La investigación incluyó peritajes para determinar el origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Durante el debate oral, la fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente y pidió una pena de 4 años y 7 meses de prisión. La querella, en tanto, reclamó una condena más severa, al entender que existió una conducta con mayor grado de responsabilidad. La defensa, por su parte, centró su estrategia en el contexto de consumo problemático de sustancias.

Finalmente, el tribunal lo condenó a tres años de prisión en suspenso y le impuso pautas de conducta, entre ellas la obligación de continuar con tratamiento por sus adicciones, un punto que ahora vuelve a aparecer en la resolución que ordenó su arresto domiciliario en la causa por estafas.

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