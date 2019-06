"No sé. A mí lo que me importa es que por suerte todos los años llevo a mis hijas de vacaciones -retrucó Nicole-. Si yo viajo sola es porque también les puedo convidar un viaje a ellas. De lo contrario, a mí no me daría el corazón, ni la cara. Después, cada uno hace lo que quiere". A esa altura, su tono de voz evidenciaba un fuerte enojo.