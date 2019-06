Nicole comenzó una relación con el empresario Matías Tasín, ex de Jimena Barón (por esta circunstancia las ex Cortá por Lozano terminaron enfrentadas), que también duró un suspiro, mientras que Cubero y Mica seguían afianzando su vínculo. A mediados del 2018 la modelo le puso un bozal legal a Mica para que no la nombrara más en los medios. Esta cautelar fue cumplida por la ex Combate, que no volvió a referirse en público a la madre de las hijas de su pareja, con quienes mantiene un gran vínculo.